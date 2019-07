Dall’aprile 2019, Francesca e Roberto sono autori di una guida dedicata Albania on the road .

Si tratta di una guida pensata in particolare per le famiglie, la prima del genere in italiano. All’interno, oltre a 4 itinerari completi, informazioni pratiche, storie e curiosità sul Paese delle Aquile, ci sono tanti consigli per i genitori, leggende, storie e attività da svolgere insieme ai bambini.

Hanno così deciso di realizzarla dopo aver conosciuto l’Albania nel 2012 e averla visitata più volte: si sono innamorati del Paese delle Aquile fin dal primo viaggio e, in una sera d’estate, dopo aver risposto a tantissime domande di viaggiatori curiosi, hanno pensato che li sarebbe piaciuto fare di più per far conoscere il paese. Però, da genitori, hanno scelto di realizzare qualcosa di diverso da ciò che c’era già in commercio, ovvero la guida che avrebbero voluto avere tra le mani durante i loro viaggi in famiglia.

Così è nato il progetto che ha visto la luce lo scorso aprile, in self-publishing: Itinerari in Albania.

La guida al momento è disponibile in libreria e su Amazon , dove sta riscuotendo un buon successo di vendite: posizionata nei top 50 per “guide turistiche” e al secondo posto in “viaggi per bambini”.

Se vi abbiamo incuriositi potete trovare maggiori dettagli su questa guida qui

All’interno del volume cartaceo hanno inserito anche i riferimenti del nostro quotidiano Albania News, una risorsa importante per chi decide di visitare l’Albania.

Oggi abbiamo preferito rivolgerli alcune domande per conoscere meglio loro stessi ed il progetto dedicato all’Albania.

L’intervista

Ci raccontate un po’ di voi?

Buongiorno a tutti innanzitutto, siamo Francesca e Roberto, compagni di viaggi e di vita. Siamo viaggiatori da sempre ma fino a qualche anno fa avevamo un lavoro ordinario dietro a una scrivania e viaggiavamo appena possibile.

Poi nel 2012 ecco un “big bang”: la nascita di nostro figlio. Con lui si sono ridefinite priorità e stili di vita e così oggi siamo due freelance che vivono in viaggio e di viaggi.

Come è nato il vostro amore per l’Albania?

L’Albania è stato un “colpo di fulmine” per Roberto. Ci è stato la prima volta nel 2012, per lavoro, rientrando a casa stupito dall’aver conosciuto un paese che non aveva mai considerato come meta per una vacanza e che invece l’aveva piacevolmente sorpreso.

Dopo quella prima volta ci è tornato nuovamente, ogni volta sempre più convinto che il Paese delle Aquile avesse tanto da offrire.

Così nel 2015 siamo partiti tutti insieme per un on the road di un mese con nostro figlio. E il colpo di fulmine è diventato amore.

A quel punto ci siamo tornati di nuovo e abbiamo scoperto che… Oltre che il Mal d’Africa esiste anche il Mal d’Albania!

Perché una guida per le famiglie che vogliono andare in Albania?

Perché da quando siamo tornati dal nostro primo viaggio in famiglia in molti hanno iniziato a chiederci informazioni e consigli per andare in Albania con i bambini.

La vicinanza con l’Italia ne fa una meta perfetta ma in tanti avevano (e hanno) ancora dubbi quando viaggiano in famiglia. In effetti l’Albania non ha certo la stessa fama di certe nazioni del nord che sono considerati il paradiso dei bambini. Eppure è uno dei paesi più accoglienti dove siamo stati insieme a nostro figlio, perché ad essere accoglienti verso i bambini sono prima di tutto gli albanesi!

In Albania insieme a nostro figlio non ci siamo mai sentiti di troppo, in un ristorante o in un museo e ovunque abbiamo trovato gentilezza e persone pronte a darci un aiuto.

Questo per una famiglia è una cosa meravigliosa, che rende il viaggio ancora più indimenticabile.

Anche per questo l’Albania è nel nostro cuore. E siamo felici se possiamo farla conoscere (e amare!) ad altri viaggiatori.

A chi si rivolge la guida?

Nella nostra guida abbiamo messo le informazioni utili per i viaggiatori che amano gli on the road proprio come noi, con quattro itinerari ad hoc pensati a seconda degli interessi.

Perché in Albania è davvero un paese che offre tantissimo: mare, siti archeologici, città, laghi, montagne e ogni viaggiatore può trovare il suo itinerario perfetto.

Abbiamo però cercato di realizzare una guida come quella che avremmo voluto avere con noi la prima volta che siamo stati in Albania con nostro figlio, con storie, leggende e piccoli consigli utili per i genitori che viaggiano nel Paese delle Aquile. Perché chi ama viaggiare vuole trasmettere questa passione ai propri figli, ma con le dritte giuste è tutto più semplice e più divertente.

Acquista su Amazon