Il prossimo 26 maggio, in contemporanea con le elezioni europee, si terranno le elezioni amministrative italiane. Ci siamo attivati a trovare i candidati di origine albanese che potete consultare qui

Abbiamo realizzato un intervista con Gentian Alimadhi, avvocato italiano di origini albanesi, che nel 2017 ha puntato a diventare il primo sindaco d’Italia “immigrato dall’Albania” presentatosi alle primarie del centrosinistra di Parma

Gentian Alimadhi, la sua solitaria ed originale candidatura alla carica di sindaco di Parma alle primarie del centro sinistra nel 2017 ha suscitato tanto clamore sulla stampa nazionale. Ritiene che il suo coraggioso gesto sia stato contagioso per le oltre 50 candidature di cittadini italo-albanesi alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio in Italia?

Può darsi, ricordo che dicevo sempre, nei vari incontri organizzati con le comunità dei migranti, che il mio gesto doveva servire come apripista affinché altri come me si facessero avanti per preparare il terreno alle seconde generazioni, ai nostri figli.

Ma ciò che importa in questo momento non è tanto capire il grado di influenza della mia esperienza sul fenomeno in atto, quanto apprezzare e godere dell’azione di tanti ragazzi albanesi, e non solo, che partecipano attivamente alla politica; questo inevitabile fenomeno denota come il processo amalgamante tra comunità ospitate ed ospitata sia sicuramente chiaro sintomo di elevato senso civico.

Il gesto di chi si candida mettendo il proprio volto e l’impegno al servizio della comunità, è innanzitutto espressione di forte senso di appartenenza e riconoscimento nei confronti di questa nazione che a questi ragazzi ha dato la possibilità di crescere, lavorare, studiare e formare una famiglia.

Non le sembra paradossale che questo fenomeno accada proprio in un momento storico-politico ostile agli immigrati?

Il contesto socio-politico che stiamo vivendo in Italia ed in parte in Europa, impregnato di odio razziale e sovranismi estremi, potrebbe avere paradossalmente sollecitato il suesposto fenomeno; ciò avviene in parte per interesse dei partiti antagonisti ai cosiddetti populisti al governo, in parte, per spontanea reazione al clima creatosi da parte delle stesse persone che si sono candidate. I soggetti di origine albanese non si candidano per la difesa dei migranti ma per il progresso della comunità nella quale fanno parte anche i cittadini migranti.

Conosce personalmente qualcuno dei candidati? Vede in loro delle concrete possibilità di essere eletti?

Conosco buona parte di loro come ad esempio le mie colleghe e socie cofondatrici dell’ A.A.I. Uljana Gazidede e Ilda Beqo, conosco Sonila Alushi, Resli Bitincka ed altri che in questo momento non mi vengono in mente. La stragrande maggioranza di loro si candida per i consigli comunali dei comuni in cui abitano, ad eccezione di Ina Dhimgjini, che si candida come sindaco nel comune di Livorno e che non conoscevo prima. È il caso di dire, senza retorica alcuna, che questa volta sarebbe bastato partecipare, a prescindere dal risultato finale.

Sappiamo che tu conosci personalmente la candidata alle europee, Gerarta Ballo.

Ciò che merita particolare attenzione e necessita della giusta propulsione mediatica a livello nazionale è l’unica candidata alle elezioni europee, la dott.ssa Gerarta Ballo che conosco da più di un decennio. Sinceramente, la conosco per una persona sensibile e molto vicina ai temi di integrazione in senso largo, espressa sin dalla sua originaria attività di giornalista e mediatrice culturale per poi concretizzarsi negli ultimi anni nella sua meritata veste di diplomatica incaricata alla cultura ed alle minoranze linguistiche.

La vedo come la persona giusta in un contesto europeo, e questo non tanto per la sua capacità di parlare più lingue estere, quanto – come dicevo prima – per la sua particolare sensibilità ai temi dell’integrazione e visione europeista, già espressa in tempi non sospetti. In questo momento più che mai dobbiamo difendere la nostra Europa, i cui benefici sembrano ormai scontati e dovuti, attraverso il sostegno di quei candidati che, come la Gerarta Ballo, sono scesi in trincea.

Se Geri Ballo dovesse, come fortemente auspico, salire al gradino più alto delle istituzioni democratiche del nostro continente, sono sicuro che sarà un bene per tutta comunità, e non solo per gli albanesi residenti in Italia.

Infine, se mi permettete di lanciare una freccia nei confronti della comunità albanese residente in Italia, al fine di scuoterla in vista delle imminenti elezioni amministrative ed europee, ritengo che essa possa e debba svegliarsi dal letargo dovuto, in parte, alla ereditata carenza di cultura elettorale, e per il resto, dalla fisionomica incapacità di fare lobbying: devono andare a votare per chiunque credano. In bocca al lupo a tutti i candidati.