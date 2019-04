Spesso ho scritto ed ho parlato dell’Albania, della lingua albanese, delle minoranze arbëreshe del sud Italia e della loro lingua, l’arbërishte, ma mai prima d’ora vi avevo accennato qualcosa sull’ARVARESHU.

Vi starete domandando cosa sia mai questo arvareshu e soprattutto cosa c’entra con l’Albania.

L’arvareshu non è altro che il protosardo illirico, una lingua sarda prelatina parlata in Sardegna, precisamente nella zona centrale dell’isola, nella Barbagia.

Tranquilli, non ne sapevo niente anche io, finchè non mi sono recato in vacanza in Sardegna, dove ho avuto il piacere di conoscere Salvatore, una persona che allo studio dell’arvareshu ha dedicato veramente tanto tempo ed energie.

Grazie al suo instancabile lavoro, allo studio e alla ricerca, Salvatore è riuscito a ricostruire quella che era la struttura linguistica dell’arvareshu, a ricercarne le parole e a riscriverne le tradizionali preghiere.

Ma come com’è possibile questa vicinanza tra la lingua albanese ed il sardo? Scopritelo seguendo la video intervista fatta a Salvatore Bovore Mele

Arvareshu, gjuha sarde me prejardhje ilire

Shpeshherë kam shkruar për Shqipërinë, mbi gjuhën shqipe, për minoritetet arbëreshe të Italisë së Jugut dhe për gjuhën e tyre, arbërishten, por kurrë më parë nuk kam përmendur ARVARESHU-n.

Me siguri po pyesni se çfarë është arvareshu dhe mbi të gjitha ç’lidhje ka me Shqipërinë.

Arvareshu është një gjuhë sarde me prejardhje ilire, një gjuhë para-latine që flitet në Sardenjë, pikërisht në zonën qendrore të ishullit të Italisë, në atë që quhet Barbaxha.

T’ju them të vërtetën, as unë nuk isha në dijeni për këtë gjuhë, derisa shkova me pushime pikërisht në Sardenja, ku pata kënaqësinë të njihesha me Salvatoren, një person që kësaj gjuhe (arvareshu) i ka kushtuar vërtetë shumë kohë dhe energi.

Falë punës së palodhshme, studimit dhe hulumtimeve të tija, Salvatore ka arritur të rindërtojë atë që ishte struktura gjuhësore e Arvareshu-t, të mbledhë fjalët e saj dhe të rishkruajë lutjet e saj tradicionale.

Por si është e mundur kjo afërsi midis gjuhës shqipe dhe asaj sarde?

Zbulojeni duke ndjekur video intervistën me Salvatore Bovore Mele-n.