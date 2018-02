Firenze: Oggi Albania nel focus del Festival Balkan Florence Express

Si è aperto a Firenze una finestra sulla cultura dei Balcani occidentali. Dal 22 al 25 febbraio, al Cinema La Compagnia, la VI dizione del Balkan Florence Express, il festival di cinema balcanico. Oggi è l’Albania nel focus del Festival.

Molti gli ospiti internazionali durante questo Festival a Firenze:

Mila Turajlić, regista serba autrice del documentario Druga Strana Svega (On the other side of Everythig);

Biljana Tudorov, autrice serba del lungometraggio presentato in anteprima italiana Kada Dodu Svinge (When the Pigs come);

Miroslav Sikavica, regista croato del film Glasnije Od Oruzja (Louders Than Guns);

Gentian Koçi, il regista albanese che a Firenze ha presentato Dita Ze Fill (Day Break);

Elmir Jukic, acclamato autore bosniaco che porta in anteprima nazionale il suo The Frog

Darijan Pejovski, autore macedone di Tri Dena Vo Septembri (Three Days in September).

Oggi invece si presentano tre prodotti dall’Albania

📽️ EthnoPhobia di Joan Zhonga 🇦🇱

Dopo la presentazione di ieri alle 9:30 di nuovo oggi 25 Febbraio alle 16:00 al Balkan Florence Express 2018.

Una storia allegorica di popoli di diversi colori che ci racconta la continua tensione tra l’appartenenza a un gruppo e il bisogno di conflitto con chi è ritenuto diverso, da un lato, e il riconoscimento delle similitudini e la voglia di mescolarsi dall’altro.

📽️ Ujë për trëndafilat/ Water for the Roses, di Luli Bitri 🇦🇱

Anteprima italiana domenica 25 Febbraio alle 17:15 al Balkan Florence Express 2018

È il 1997 e l’Albania è in fermento. Lena, una bambina di 5 anni, trascorre la sua estate in un piccolo villaggio nel sud del paese. Sua madre e sua nonna si prendono cura del fratellino appena nato. La famiglia attende il ritorno del padre, emigrato all’estero. Un giorno un visitatore inaspettato capovolgerà la loro vita…

🎭“Albania casa mia” di Aleksandros Memetaj 🇦🇱

Dopo il successo di ieri sera, ore 21:00 al Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli stasera 25 Febbraio, ore 18 al Cinema La Compagnia di Firenze. Ingresso gratuito

