Kosovo, al via la stagione dei festival

La stagione estiva – come riporta BalkanInsight – è l’ora del festival in Kosovo. Tutte le citte dell’intero paese attirano i visitatori portando sulla scena film, mostre d’arte, workshop e tantissimo altro.

NGOM Fest, Prizren 12-15 Luglio

Un festival musicale che si tiene ogni anno dal 2011; il NGOM Fest nasce da un’idea di un gruppo di giovani della città di Prizren, con lo scopo di promuovere nuove band e artisti e scambiare esperienze culturali con artisti di altri paesi.

La parola ‘NGOM’ significa ‘Ascoltami’ nel dialetto gheg albanese.

Bunar Fest, Prizren, 16-17 Giugno

Il sito web della guida turistica del Kosovo ha definito il Bunar Fest a Prizren come “uno dei festival più ridicolmente divertenti” in Kosovo.

Il festival è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a una gara con pneumatici per trattori sul fiume Bistrica.

PriFest, Prishtina, 17-22 Luglio

Il ‘Pristina International Film Festival’ o PriFilmFest, è un festival cinematografico che si tiene ogni anno nella capitale del Kosovo.

Riunisce molte produzioni cinematografiche internazionali in diversi programmi di competizione, come il programma europeo di concorsi cinematografici, il programma di concorsi per film balcanici, ‘Honey and Blood Cinema’ , il programma di concorso per i film di media lunghezza e tanto altro.

Nel 2015, tuttavia, il festival è stato ospitato a Tirana ed è durato solo due giorni in segno di protesta contro un taglio del 78% del budget da parte del ministero della cultura del Kosovo.

HAPU, Prishtina, Luglio

L’HAPU festival ci concentra sulle opera d’arte negli spazi pubblici, presentando lavori innovativi sviluppati in Kosovo e non solo.

HAPU in albanese significa ‘spostati’ e allo stesso tempo rappresenta un’abbreviazione di “Hapesire Publike”, o, in italiano, “spazio pubblico”.

Il festival è organizzato dal teatro ODA, che presenta lavori artistici in collaborazione con IN SITU, una rete europea per la creazione artistica negli spazi pubblici.

Green Fest, Mitrovica, 17-18 Agosto

Il Green Festival si tiene ogni anno nella città settentrionale di Mitrovica. Organizzato dalla ONG ‘7 Arte’, comprende musica, cinema all’aperto, una fiera dell’artigianato, discussioni e attività legate all’ambiente.

Svolgendosi in una città divisa tra la maggioranza serba a nord e quella albanese a sud, il festival mira anche ad allentare le tensioni etniche locali.

Doku Fest, Prizren, 3-11 Agosto

Doku Fest è un festival internazionale di documentari e cortometraggi, che si tiene ogni anno a Prizren. Centinaia di film provenienti da tutto il mondo sono proiettati durante la settimana in diversi la cinema situati in tutta la città.

Il festival si tiene dal 2002 ed è stato creato da un gruppo di amici; da allora è diventato uno dei più grandi eventi culturali in Kosovo, che attrae artisti e visitatori internazionali.

Sunny Hill Festival, Prishtina, 10-12 Agosto

La pop-star di origine kosovara Dua Lipa, che quest’anno ha vinto due British Awards, si esibirà nella sua città natale per il Sunny Hill Festival, organizzato da suo padre, Dukagjin Lipa, anch’egli musicista.

Oltre a lei ci saranno diversi altri artisti, come il rapper Action Bronson, nato negli USA da padre albanese e madre americana. Il festival si svolge nel parco ‘Germia’.

Anibar Animation Festival, Peja, 13-19 Agosto

Anibar è un festival che si tiene nella città di Peja, dove film animati provenienti da diversi luoghi del mondo sono proiettati in tre cinema, dei due quali all’aperto.

Durante il festival vengono organizzati workshop, dibattiti e altre attività come concerti.