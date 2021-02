Il noto YouTuber italiano Simone Guida ha recentemente pubblicato sul suo canale Nova Lectio un secondo video sugli albanesi, dopo aver trattato il genocidio degli Albanesi della Çamëria nel luglio del 2020. Questo volta l’argomento è la guerra del Kosovo.

Guerra del Kosovo: perché il Kosovo non è Serbia?

Dal 2008 il Kosovo ha dichiarato unilateralmente l’indipendenza dalla Serbia dopo che per quasi dieci anni il paese era stato amministrato da un protettorato internazionale delle Nazioni Unite; de facto l’indipendenza non è riconosciuta da Belgrado che considera il Kosovo ancora una parte legale del suo territorio;

Ad oggi, nonostante gli 800.000 sfollati e gli oltre 10.000 albanesi morti nel corso della guerra della Serbia contro il Kosovo – stando alle stime ufficiali – non si hanno ancora le tracce di più di 1600 kosovari che sono praticamente spariti nel nulla.

Ad oggi le tensioni tra Serbia, Kosovo – e di conseguenza – Albania non si sono mai spente; specialmente ora che nelle ultime elezioni, tenutesi il 14 febbraio del 2021 sono state vinte nettamente dal partito Vetëvendosje di Albin Kurti.

Simone Guida: “Chi ha il diritto di rivendicare il Kosovo? Soltanto la gente che ci vive. Se i kosovari albanesi accettano uno stato come la Serbia, fine della storia. Ma siccome non è così, è chiaro che le rivendicazioni Serbe cessano di esistere. Com’è messa l’opinione dei diretti interessati? Il 75% degli intervistati in Albania vogliono l’unità nazionale con il Kosovo. In Kosovo: il 64% degli abitanti vuole entrare in Albania, mentre solo Il 16% degli intervistati kosovari sono contrari all’unione. Per il primo ministro albanese, Edi Rama, un referendum sulla possibile unione sarà prima o poi inevitabile”

Vediamo meglio in questo video di quasi 30 minuti – realizzato dal canale Nova Lectio – tutta la storia della guerra del Kosovo