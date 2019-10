L’Ambasciatore Alberto Cutillo ha assistito, il 10 ottobre 2019, alla proiezione del documentario “Even walls have ears” di Ervin Kotori che raccoglie le testimonianze di coloro che sono sopravvissuti ai campi di internamento durante il regime comunista in Albania.

Il documentario è parte integrante di “Remembrance to Heal and Prevent” cofinanziato da Italia e UNDP e a sostegno dell’Autorità albanese sull’accesso alle informazioni dell’ex servizio di sicurezza dello Stato.

Il progetto ha lo scopo di informare e sensibilizzare le nuove generazioni riguardo la storia dell’Albania e lo ha fatto attraverso conferenze, apertura al pubblico gli archivi e i file dell’ex servizio di sicurezza dello Stato, installazioni artistiche e la raccolta delle testimonianze di coloro che sono sopravvissuti alla violenza totalitaria del regime.

“Si tratta di un progetto davvero significativo e profondo nel quale credo davvero, perché sono stati fatti grandi sforzi per mostrare la verità e dare finalmente voce alle vittime” ha affermato ieri l’Ambasciatore Alberto Cutillo durante il suo discorso per la proiezione di “Even walls have ears”.