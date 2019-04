Il tasqebap fatto in casa senza dubbio non può mancare nel menù dei piatti tradizionali cucinati dalle mamme e dalle nonne albanesi. Un piatto molto semplice da preparare e spesso preferito per un pasto gustoso all’ora di pranzo.

E’ il piatto che non manca mai nei menù dei ristoranti tradizionali albanesi, e che oltre ai cittadini del Paese delle Aquile ha conquistato anche la maggior parte dei turisti stranieri che ogni anno visitano l’Albania.

Il tasqebap può essere accompagnato con tantissimi altri piatti tradizionali albanesi, a partire dal ‘pilaf’ (riso) ma anche da un’insalata fresca o semplicemente con pane abbrustolito condito con olio e un po’ di sale.

Tuttavia, per un sapore ancor più gustoso il tasqebap può essere accompagnato con alcune peculiarità della nostra cucina come ‘turshite’, i famosi sottaceti preparati dalle famiglie albanesi, ma anche con un contorno di verdure (si abbina perfettamente in particolar modo con il purè di patate o con le patate lesse).