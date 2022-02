Silvana Musej è ormai cuneese di adozione e al contempo non rinnega assolutamente le sue origini albanesi, di cui è orgogliosa.

Chef da circa 8 anni, mamma di due figli, lavora al Relais Cuba di Cuneo.

Come ben sappiamo, questi giorni in Italia si sta svolgendo la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana che ha luogo nella Città di Fiori, Sanremo.

Gusti, punti di vista e pareri contrastanti sulla kermesse a parte, bisogna riconoscere l’impegno dei professionisti partecipanti nella manifestazione canora tra cui, attenzione:

Non concentriamoci esclusivamente solo su autori, artisti, strumentisti, ai quali va ovviamente rispetto e stima per il proprio lavoro, ma occorre estendere la visione anche verso tutto il backstage, gli operai ed i tecnici di scena, gli addetti alla manutenzione, alla pulizia, all’ordine ed alla sicurezza, quest’ultima, amplificata per via dell’osservazione delle misure di controllo dovute alla pandemia, confermando l’ottica dell’evento come un’industria che dà lavoro a molti settori.

Detto ciò, un settore annesso al palco del Teatro Ariston è anche quello di Casa Sanremo, luogo dove vip, musicisti ed addetti ai lavori che ruotano attorno al Festival di San Remo si ritrovano per mettere in vetrina vari eventi artistici e in cui, un posto importante lo occupano però anche il punto ristoro e la cucina.

Lady Chef, Silvana Musej e “musica per il palato”

È qui che per i pasti e le pause tra una prova e l’altra ci sarà anche la presenza da protagonista di Silvana Musej, chef del Relais Cuba di Cuneo e Lady Chef, sezione femminile dell’Associazione Cuochi Provincia Granda.

Lady Chef, Silvana Musej, è presenza fissa nella Città dei Fiori dal 31 gennaio al 5 febbraio e cura la somministrazione di 160 pasti a pranzo e cena per coloro che fanno parte dell’organizzazione che lavora attorno alla riuscita dell’evento canoro dell’anno.

“Sono entusiasta – afferma Silvana Musej – dell’opportunità che mi viene data da Lady Chef e ringrazio Caterina Quaglia, responsabile regionale. Sarà un’esperienza di sicuro interesse che mi permetterà di imparare e di perfezionarmi”.

