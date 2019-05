Per molti albanesi, lo sciroppo di rose risveglia i tempi in cui era una delle bevande più speciali che le casalinghe preparavano quando le rose venivano raccolte dai cortili.

Fin dall’antichità lo sciroppo di rose è stato considerato come una delle migliori bevande toniche non solo per il suo gusto delicato ma anche per i benefici salutari che offrono i petali di rosa.

Quest’ultimi, infatti, agiscono da calmanti e rilassanti sul cervello.

Non è un caso che vengono utilizzati nella medicina popolare per disintossicare ed alleviare l’intero organismo, combattendo lo stress per una migliore tranquillità spirituale e mentale