Una fantastica e antica specialità delle famiglie albanesi, ereditata di generazione in generazione. Gli involtini possono essere preparati come antipasti, come contorni per primi o secondi piatti, ma anche come portata principale assieme ad insalata fresca di stagione, per un pasto leggero.

Involtini di foglie di vite ripiene Stampa la ricetta Ingredienti 40 foglie di vite

40 foglie di vite 5-6 cipolle verdi

5-6 cipolle verdi 1 tazza da tè di riso

1 tazza da tè di riso sale q.b.

sale q.b. un grappolo di prezzemolo

un grappolo di prezzemolo aneto

aneto menta

menta 2 tazzine da caffè di olio d’oliva

2 tazzine da caffè di olio d’oliva succo di un limone

succo di un limone una tazza da tè di carne macinata Istruzioni Inizialmente, le foglie di vite vengono pulite e messe a bollire per 8-10 minuti. Successivamente, una volta scolate, vengono aperte quando ancora calde, perché nel caso si raffreddassero si attaccherebbero l’un con l’altra. Tagliare la cipolla verde in piccoli pezzi, metterla sul fuoco e mescolarla con l’olio d’oliva fino a quando il suo volume diminuirà. Poi, aggiungere il riso e la carne macinata; mescolare tutto l’insieme e in seguito aggiungere sale, aneto e menta. Alcune ricette, oltre all’aneto e alla menta, aggiungono anche un pugno di spinaci tritati. Mescolare per alcuni minuti per poi allontanarsi dai fornelli e pensare al ripieno delle foglie di vite. Ad ognuna delle foglie viene tolto il picciolo e viene riempita con un cucchiaio del ripieno di riso appena preparato. Dalla parte laterale delle foglie, rotolare per dare la forma di un involtino. Mettere nella pentola, aggiungere il sale, un bicchiere e mezzo d’acqua, olio d’oliva; poi, coperta la pentola, si lascia bollire fino a quando le foglie non avranno assorbito interamente l’acqua. Una volta pronti, gli involtini di foglie di vite ripiene vengono serviti cosparsi di succo di limone e con un po’ di burro ammorbidito, per dare ancora più sapore.