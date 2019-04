Byrek in generale e il Byrek me qumesht in particolare è un cibo tradizionale dei paesi balcanici compresa l’Albania.

Le ricette del Byrek, originarie dell’Impero Ottomano, nel corso dei secoli sono cambiate da paese in paese adattandosi alle tradizioni culinarie di ogni nazione.

Il byrek si consuma per strada come in casa o nei ristoranti. Nei locali si può scegliere il ripieno: di sola verdura, di solo formaggio o di sola carne. Una variante al byrek con i spinaci lo avevamo già pubblicato tempo fa che potete consultare qui.

Oggi invece vi proponiamo una nuova variante