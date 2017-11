Peperoni ripieni di carne all'albanese (speca të mbushur me mish)

Rosso, giallo, verde, dolce o piccante, il peperone, in tutte le sue varietà, è un’esplosione di colore e sapore. Oggi vi presentiamo una ricetta proprio con i peperoni ripieni di carne e verdure, un piatto davvero invitante e sostanzioso e in albanese è conoscita dal nome “Speca të mbushur me mish”

Stampa Speca të mbushur me mish - Peperoni ripieni di carne Preparazione 20 min Cottura 40 min Tempo totale 1 h I peperoni ripieni di carne e verdure sono un piatto davvero invitante e sostanzioso, da assaporare con gusto anche se freddi. Piatto: Main Course Cucina: Albanese Porzioni : 4 persone Autore : Era Meto Ingredienti 1 kg peperoni

4 patate

300 gr carne trittata

1 cipolla

1 spicchio d'alio

1 carota

sale q.b.

pepe q.b.

prezzemolo q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

4 pomodori maturi Istruzioni Per preparare i peperoni ripieni di carne iniziate trittandola cipolla e fatte appassire in una padella con dell’olio d’oliva. Aggiungete la carota, le patate, lo spicchio d'alio, il tutto trittato finemente, e la carne. Mescolate tutto e lasciate cuocere per 10 minuti. Poi aggiungete i pomodori tagliati a cubetti, meglio pelati, sale, prezzemolo, pepe e lasciateli cuocere per altri 5 minuti. Pulite bene i peperoni togliendo tutti i semi e cominciate a riempirli con il ripieno, sistemandoli nella teglia. Versate nella teglia il ripieno rimasto e aggiungete 2 cm di brodo vegetale. Mettete in forno preriscaldato a 200° per 40 minuti. Note Servite caldi.