Noma – Copenhagen, Danimarca, vince il secondo posto ed è la più alta New Entry di sempre nella storia dei The World’s 50 Best

Il Mirazur di Mentone in Costa Azzurra guidato dallo chef argentino Mauro Colagreco, è il vincitore della prestigiosa classifica dei 50 Best Restaurants scelti da una giuria di 1000 esperti che selezionano le migliori tavole di tutto il mondo. Al secondo posto è il Noma.2 di Copenaghen di Rene Redzepi e al terzo posto la Spagna con Asador Extebarri.

Mauro Colagreco succede allo chef italiano Massimo Bottura che, per regolamento, non poteva essere nuovamente in gara ed è entrato con gli altri vincitori delle passate edizioni nella speciale lista “Best of the best”.

Chi è René Redzepi

René Redzepi è lo chef di origine albanese che ha cambiato la cucina nordica. Con il suo ristorante a Copenaghen René Rexhepi, classe ’77, di madre danese e padre albanese di Tetova, immigrato in Danimarca, è riuscito a guadagnarsi il podio della cucina mondiale con la creatività e la spiccata arte culinaria che hanno fatto di lui letteralmente il reinventore della cucina nordica. Capo cuoco e co-proprietario del sensazionale ristorante danese Noma, Rexhepi è giù stato dal 2010 al 2012 il miglior cuoco nella lista dei 50 migliori chef del mondo.

Miglior chef donna 2019 è Daniela Sotto Hines, origini messicane per la chef che ha conquistato New York. Miglior Pastry chef un’altra donna, la francese Jessica Préalpato che lavora con Alain Ducasse.

Non ci resta che fare i migliori auguri al nostro chef concludendo proprio con le sue parole “Ricordati! Anche se non vinci, tua madre pensa ancora che tu sia il MIGLIORE”

Il post di Redzepi su Facebook

“Siamo appena stati nominati il ​​secondo miglior ristorante del mondo! Onestamente, nessuno di noi qui avrebbe mai immaginato che sarebbe potuto succedere. L’altro giorno in cucina qualcuno ha detto “Potremmo essere il numero 49!”.

Non aver fatto parte della lista per quasi quattro anni, ed ora il debutto al numero 2 dopo 12 mesi di apertura è semplicemente incredibile per noi. Non voglio entrare nella politica di quale elenco o guida sia migliore di un’altra, ma, mi limito a dire che mi sento incredibilmente orgoglioso e felice per la squadra con cui lavoro quotidianamente e grato a tutti quelli che hanno votato per noi.

Grazie mille a TUTTI. Ma quanto siamo fortunati ad essere in una città con DUE ristoranti tra i primi cinque. Congratulazioni a Geranium per essere stato votato numero 5. Ma le congratulazioni maggiori vanno a un mio grande amico e uno dei migliori cuochi che conosco, Mauro Colagreco e tutto il team di Mirazur!”