Un dolce che più dolce non si può: tullumba albanesi

Tulumba (o tullumba) è un dessert originario della Turchia. È molto popolare in quella cucina e in quasi tutte le cucine balcaniche. Oltre a quella turca, esistono diverse versioni, fra le quali quelle albanesi. Ed ecco la ricetta.

Ingredienti per l’impasto

4 uova

1 bicchiere di farina

1 bicchiere di acqua

3 cucchiai di burro

un po’ di sale

olio di girasole o di mais per friggere

Sciroppo

2 bicchieri di zucchero

2 bicchieri di acqua

Preparazione

Si fa bollire un bicchiere di acqua con 3 cucchiai di burro.

Poi si aggiunge un bicchiere di farina e si mescola bene sotto il fuoco basso. Si aggiungono dopo 2 minuti anche 4 uova intere, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero e si mescola fino a raggiungere una massa lisca e senza grumi.

Si toglie dal fuoco e intanto si prepara lo sciropo: 2 bicchieri di zucchero e due bicchieri di acqua in una pentola.

Si fa bollire bene e poi si lascia rafreddare. Mentre si raffredda lo sciroppo, in una pentola mettiamo dell olio di girasole o di mais abbondante e lo si fa scaldare tanto.

All’impasto che abbiamo preparato, diamo delle forme a piacere non molto grosse e le facciamo friggere.

Una volte dorate, le mettiamo in un contenitore di vetro dove aggiungiamo anche lo sciroppo e poi in frigorifero per 10 minuti.

Consigli

Si servono e gustano freddi