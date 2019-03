Cesare Ciccone ha 22 anni ed è un giovane cuoco italo-albanese originario di Villamagna, un piccolo piccolo borgo della provincia di Chieti.

Fin da bambino inizia ad avvicinarsi alla cucina: un amore a prima visto alimentato anche dalla passione della madre e della nonna per questo mondo. Questa sua indole lo porta scegliere uno dei migliori istituti di scuola alberghiera in Italia, ovvero quello di Villa Santa Maria, la patria dei cuochi italiani.

Da lì la sua vita ha un continuo crescendo che, professionalmente parlando, lo porta ad innamorarsi sempre di più della gastronomia. Gli inizi, infatti, non era stati semplici a causa soprattutto del fatto che a soli 14 anni aveva dovuto allontanarsi dalla sua famiglia.

Una volta terminata la scuola, decide di continuare il suo percorso di formazione dietro i fornelli iscrivendosi, nel 2016, alla facoltà di scienze tecnologiche alimentari presso l’Università di Teramo, dopo alcune esperienze a Parma e a Roma.

Un’altra tappa fondamentale del suo percorso verso l’elite del mondo culinario, che lo porta successivamente a tanta gavetta in Italia e all’estero. Attualmente, Ciccone lavora a Casalbordino – sempre in provincia di Chieti – all’Hotel Calgary.

Qui lavora a stretto contatto con Nicola Bussoli, proprietario e cuore pulsante dell’albergo, che oltre ad essere un grande appassionato di cucina, lo accompagna sempre in ogni suo progetto che per il momento lo hanno portato ad essere lo chef principale dell’intera cucina dell’hotel.

I sacrifici fatti in passato, con il passare degli anni, sono stati e vengono tutt’ora ogni giorno ripagati. La passione per questo lavoro mette da parte la stanchezza di fine giornata e lo stanno rendendo famoso in Italia.

Il giovane chef italo-albanese, infatti, andrà in onda domenica 31 marzo su ‘Alice TV’ – canale 221 di Sky – dove avrà modo di preparare un suo piatto, grazie all’autore Alfonso Stagno e al programma ‘Cuochi e dintorni’, un formato dedicato a giovani cuochi come lui.