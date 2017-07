Crema di riso aromatizzato alla cannella o budino di riso e latte (syltjash in albanese) è un dolce molto semplice e genuino che ci ricorda sopratutto l’infanzia. Le mamme ce lo preparavano spesso e noi lo divoravamo prima ancora che si raffreddasse!

Ingredienti

150 gr di riso (carnaroli, ribe, vialone nano)

un pizzico di sale

1 lit latte intero

150-200 gr di zucchero

3 cucchiai di amido di riso o di mais

Preparazione

Far cuocere il riso con un po’ di acqua, mescolando spesso, per 10 min circa. Aggiungere il pizzico di sale. Poi aggiungere il latte e lo zucchero. Cuocere il tutto a fuoco medio per 25 min circa. Mescolare a parte l’amido con un po’ di latte e aggiungere poi al composto. Far cuocere per altri 3-4 min e quando è diventato denso come una besciamella, togliere dal fuoco.

Consigli

Mettere il budino nelle coppe quando è ancora caldo. Servire freddo e con un po’ di cannella. Buon syltjash!