Continua senza sosta sulla strada del successo Altin Prenga, lo chef albanese che ha fatto del buon cibo, basato su filiera corta, rispetto per la stagionalità e per la cucina tradizionale, l’elemento distintivo dell’agriturismo Mrizi i Zanave che ha fondato assieme ad Anton, suo fratello, sulle colline di Fishtë, a pochi chilometri da Alessio (Lezha).

Insignito recentemente del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, Altin è ora decretato eroe da Slow Food, l’organizzazione internazionale che promuove il cibo locale e tradizionale, per essersi preso cura della terra e delle persone durante il difficile periodo del lockdown scattato in tutto il mondo con l’arrivo della pandemia Covid 19.

Autenticità, umanità e vena innovativa hanno guidato le scelte dello chef che hanno fatto la differenza non solo per il personale dipendente dell’agriturismo e per le oltre 400 famiglie di fornitori del ristorante, ma anche per la clientela fedele che, pur costretta a restare chiusa tra le mura delle proprie abitazioni, ha potuto continuare ad assaporare il cibo fresco e di qualità prodotto da Mrizi e Zanave.

“Con la pandemia abbiamo capito il vero valore del stare uniti, non solo per motivi affettivi, ma anche economici. La nostra forza sta proprio nel fare rete con le famiglie che ogni giorno ci forniscono verdura, uova, carne fresche e questo, anche nel periodo del lockdown, ci ha permesso di avere un’offerta ampia e di portare in tavola solo cibo di qualità” – ha dichiarato Altin Prenga per AlbaniaNews. “Condividere la nostra esperienza del periodo più difficile della pandemia Covid 19 spero possa realmente inspirare altri ristoratori e far capire loro quanto sia importante lavorare assieme al proprio network di produttori, piccoli o grandi che siano.”

Video intervista Altin Prenga a Slow Food