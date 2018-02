L’Albania con il master chef Fundim Gjepali alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT, Milano

“Dall’ 11 al 13 febbraio 2018, nel quartiere espositivo di Fieramilanocity, nel centro di Milano, ha avuto luogo la Borsa Internazionale del Turismo – BIT – che accoglie ogni anno nel capoluogo lombardo viaggiatori e operatori turistici da tutto il mondo.

Anche l’Albania è stata presente in questo spazio espositivo istituzionale con il master chef, Fundim Gjepali.

Lui ha rappresentato nell’evento l’Albania e la sua tradizione culinaria con un piatto tradizionale albanese, ma rivisitato, stando alle esigenze del tempo.

Master Chef Gjepali ha partecipato in questo evento anche nell’edizione di due anni prima.

Il piatto con cui Gjepali ha presentato l’Albania nella manifestazione culinaria è stato:

Carne di agnello, con cipolle, carote, “salcë kosi”, una sorta di ricotta, tipicamente albanese, riproposto in chiave moderna, proprio per trasmettere il messaggio dei nuovi passi che l’Albania sta effettuando in tutti i campi, compreso anche il turismo e la gastronomia.

“È stato un enorme piacere per me partecipare per la seconda volta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, rappresentando l’Albania.

È una bella sensazione constatare che l’immagine dell’Albania cambia in positivo di giorno in giorno. E una buona parte del merito in questo aspetto appartiene alla culinaria. Il nostro paese, ogni giorno di più sta diventando meta per molti turisti stranieri e la culinaria offre un’ ampia varietà di gusti per tutti.”

– sostiene il Master Chef Fundim Gjepali.