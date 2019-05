L’agnello cotto al latte è la ricetta perfetta per i week-end o per giornate di festa da passare in famiglia.

Una ricetta fantastica, semplice ed unica che, ovviamente, una volta provata diventerà una delle vostre preferite. Il piatto viene preparato in maniera semplice e veloce, senza problemi e senza farvi perdere tanto tempo.

Cucinata in questo modo, la carne assume un sapore meraviglioso diventando completamente morbida.