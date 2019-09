Oggi 23 settembre alle ore 19:00 è stata inaugurata la nuova edizione del Tirana International Film Festival (TIFF), uno dei più importanti eventi cinematografici nei Balcani.

“La struttura del festival sarà sempre la stessa, suddivisa in “competizione” e “non competizione”. Nella prima categoria questa volta avremo anche uno speciale che noi chiamiamo focus: il focus di quest’anno sarà “transition”, in occasione del 30esimo anniversario della caduta del muro di Berlino a cui abbiamo dedicato un programma speciale.

Allo stesso modo avremo un programma con film speciali. Merita una citazione l’ultimo film di Pedro Almodovar così come anche l’ultimo di Yorgos Lanthimos. Chiuderemo con una delle ultime pellicole albanesi, “Open Door” di Florenc Papa.” – ha dichiarato il direttore del TIFF, Agron Domi.

Il programma “RetrospecTIFF”, invece, porterà in Albania Ali Asgari e Farnoosh Samadi, che faranno parte della giuria:

“Come già anticipato, il miglior cortometraggio che uscirà dalla categoria “Fiction and Animation”, verrà preso in considerazione per le selezioni degli Oscar. Ali Asgari e Farnosh Samadi, membri dell’Academy, faranno parte di un altro gruppo che giudica le pellicole proposte in questi festival.” – ha continuato il direttore del TIFF.

Per una settimana, da lunedì 23 a domenica 29, la capitale si trasformerà in una zona esclusivamente dedicata ai film, in due cinema differenti “Millenium” e “Agimi”. Più di 200 film verrà proiettati nelle due sale cinematografiche: un’occasione unica per gli appassionati di cinema.

Il TIFF

Fondato nel 2003, il Tirana International Film Festival quest’anno terrà la sua 17esima edizione. Come detto, per la categoria “cortometraggio” il festival è stato selezionato come evento di qualificazione per gli Oscar.

Quattro giurie internazionali composte da importanti scrittori, registi, produttori e critici cinematografici valuteranno e quindi selezioneranno le migliori pellicole, con i premi che verranno assegnati durante la cerimonia della serata di chiusura. I premi saranno assegnati nelle seguenti categorie:

Lungometraggio

Miglior Film

Miglior Regista

Miglior Sceneggiatura

Miglior EYE on TIFF

Cortometraggio

Miglior cortometraggio

Miglior cortometraggio d’animazione

Miglior Documentario

Miglior “Balkan” Film

Miglior “Student” Film

Miglior Film in Albanese

Miglior Cortometraggio debuttante

Miglior film scelto dal pubblico

Per maggior info consultare il seguente link