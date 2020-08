Il serial televisivo turco “DayDreamer – Le Ali del Sogno” sta conquistando il cuore degli italiani, incantati dalle trame di questa serie in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Il merito è anche del fascino di Can Yaman, protagonista (nel ruolo del fotografo Can Divit) assoluto insieme a Demet Odzemir della soap.

L’attore che sta spopolando in Italia ha origini albanesi da parte del padre (kosovaro) anche se, come dichiarato in un’intervista, non mastica affatto la lingua albanese:

“I miei nonni parlano tra loro in albanese ma a casa mia non si è mai parlato. Non conosco la lingua albanese, così come neanche mio padre che è nato a Istanbul. Sono stato da un mio amico in Albania per un mese ma ho parlato in italiano, tutti sanno l’italiano lì. Per questo, in quanto alla lingua, il mio viaggio è stato molto facile.” – ha affermato in un’intervista per KLAN Kosovo Can Yaman.

La biografia di Can Yaman

Nato ad Istanbul, ha frequentato il liceo italiano di Istanbul dove fu notato per essere uno degli studenti più promettenti. Si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe nel 2012, e subito dopo ha iniziato a lavorare come praticante procuratore.

Dopo sei mesi ha preferito dedicarsi alla sua passione per la recitazione. Parla correttamente quattro lingue: turco, italiano, tedesco e inglese e sta studiando lo spagnolo.

La sua carriera da attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“. Tra il 2018 e il 2019 invece ha interpretato il ruolo di Can Divit, insieme a Demet Özdemir, nella serie “DayDreamer – Le ali del sogno“.

Nel 2018 Desa, azienda turca, ha creato una linea di abbigliamento in collaborazione con Can Yaman. Gli abiti di questa collezione sono stati utilizzati nella serie “DayDreamer” dallo stesso Can Yaman.

In fine vi lasciano con un video intervista con Can Yaman dove parla anche delle origini albanesi della sua famiglia. Il video è sottotitolato in lingua inglese