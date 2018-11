Tirana, al via la 16esima edizione dell’International Film Festival

Oggi venerdì 2 Novembre, è stata inaugurata la 16esima edizione del Tirana International Film Festival (TIFF). Il TIFF è l’evento cinematografico più importante di Tirana per la sua tradizione, il ricco programma e le anteprime cinematografiche. Il motto di quest’anno è ‘Think different, see alike’.

Il Tirana International Film Festival

Quest’anno c’è stato un grande interesse internazionale, in quanto il film vincitore nella categoria ‘miglior cortometraggio/animazione’ sarà nelle nomination degli oscar della categoria, grazie al diritto conferito al TIFF da parte dell’Academy of Art and Sciences USA.

Per il 2018 è stato registrato un record di ben 4000 film, di cui 128 sono stati proposti dal comitato di selezione internazionale. Inoltre, verranno proiettate in anteprima mondiale ‘Do not Worry, He Won’t Get on Foot’ di Gus Van Sant, ‘Suspiria’ di Luca Guadagnino e ‘The House That Jack Built’ di Lars von Trier, per rendere il festival ancora più appetibile per il pubblico locale e internazionale.

Tra le varie proiezioni, il TIFF proietterà anche i dieci cortometraggi nominati per l’oscar. Un’altra categoria, intitolata ‘FOCUS’, commerorerà il 50esimo anniversario degli eventi che hanno cambiato il mondo con una serie di conferenze e film degli anni ’60 ogni giorno alle ore 19:00 al Kino Bar: un evento curato da Federico Rossin, Arber Zaimi e Edon Qesari.

E’ stata aggiunta un’ulteriore categoria per i bambini quest’anno, dopo le richieste dello scorso anno. Il programma si svolgerà presso il teatro dei burattini e cercherà di educare e formare futuri spettatori cinematografici attraverso una vasta selezione di film europei.

Le sedi del festival

Le sedi principali sono il cinema ‘Millenium ’ – che porterà anche eventi come discussioni con i registi o buffet – e il ‘Kino Bar ’. I prezzi dei biglietti dipendono dai film; in alternativa, è possibile acquistare un badge per tutti i film dal prezzo di 15 euro (2000 lek) o un pass giornaliero dal valore di circa 3,50 euro (500 lek).

Il Tirana International Film Festival, realizzato dal Tirana Film Institute , è il più grande festival cinematografico in Albania. Creato nel 2003, il festival è riconosciuto a livello internazionale e presenta ogni anno più di 200 film per ogni genere oltre che ben otto giurie internazionali.

L’obiettivo principale è quello di ampliare le proiezioni cinematografiche europee e non in Albania, per sviluppare nuovi segmenti di pubblico in tutto il paese combinando proiezioni cinematografiche con dibattiti pubblici e tematici.