Gli anni passano ma Rino Gaetano rimane, e così anche le sue melodie. Rimangono i suoi versi che da tempo ispirano le generazioni. Versi che parlano di satira, e soprattutto del nonsense.

Cosi come è la vita stessa, un nonsense, una lotta continua o un’attesa infinita verso una morte certa. Mi sono trovata nelle sue righe anche se aggiudicate apparentemente leggere e disimpegnate. Parole che portano comunque una denuncia sociale, della realtà quotidiana di ognuno di noi.

Le canzoni sono tante, ma una la canticchiamo spesso, quella che non manca nelle feste in casa, nei parchi con la chitarra: “Ma il cielo è sempre più blu” del 1975. Gaetano in questa canzone propose diversi spaccati di storia di ogni giorno, di luoghi comuni e contraddizioni, descrivendoli con l’ironia che li apparteneva.

Durante un’intervista egli spiego cosi:

Nella canzone ci sono immagini tristi o inutili, ma mai liete, in quanto ho voluto sottolineare che al giorno d’oggi di cose allegre ce ne sono poche ed è per questo che io prendo in considerazione chi muore al lavoro, chi vuole l’aumento. Anche il verso «chi gioca a Sanremo» è triste e negativo, perché chi gioca a Sanremo non pensa a chi «vive in baracca Rino Gaetano

Dopo più di 40 anni la canzone rimane bella e attuale, rappresentante come un diario con dei piccoli cambiamenti. Mi sono permessa di scrivere sopra il testo, adattandola ai giorni d’oggi, trasformandola in un racconto che parla di un Italia un po’ diversa ma dove i problemi grossi sussistono, cosi come i morti al lavoro, amatriciani e clandestini che vivono in baracca o in tenda, quelli che sudano il salario…

Gaetano mi perdonerà per ciò che ho osato, giusto per continuare i nonsense. Allego infine la canzone, dicendo che finché c’è la poesia c’è speranza, finché c’è la musica c’è salvezza. Anche il cielo di quest’ aprile di piogge incessanti, oggi è più blu.

Adattato Chi vive in tenda, chi suda il salario

Chi ama l’onore ma spazza la storia

Chi sogna pensioni, chi non ha memoria

Chi mangia una volta, chi tira la pelle

Chi vuole l’aumento, chi lascia Sanremo

Chi porta la barba, chi va sotto un treno

Chi ama la pianta, chi va a Porta Nuova

Chi si è abituato, chi si è alienato Na na na na na na na na na na na Ma il cielo è sempre piu blu

Ma il cielo è sempre piu blu Chi scatta i milioni, chi fa il goliardo

Chi gioca coi fucili, chi fa l’amatriciano

Chi fa il clandestino, chi compra vinili

Chi ruba chi lotta, chi è scappato via. Na na na na na na na na na na na Ma il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più blu

Chi è assunto al’ Adecca, chi ha fatto cilecca

Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori

Chi stende la mano, chi fa il sovrano

Chi suda, chi lotta, chi fa bancarotta

Chi gli manca la casa, chi vive in tripla

Chi prende assai poco, chi rimane di stucco

Chi vive in Calabria, chi scrive d’amore

Chi parte in guerra, chi prende il novanta Chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro

Chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro Na na na na na na na na na na na Ma il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più blu Chi non è assicurato, chi è stato mutato

Chi è abbattuto, chi va in Albania

Chi è morto di smania o di gelosia

Chi fa l’androgeno, chi è Salvone

Chi grida “al arabo!”, chi fa il furbo

Chi fa fatto un bel quadro, chi fa il copywritter

Chi vive in recinto, chi ha perso chi ha vinto

Chi mangia una volta, chi vuole l’aumento

Chi viene in barca, o fallisce nell’intento

Chi come ha trovato, chi tutto sommato Chi gioca i milioni, chi elogia l’ozio

Chi parte per Brisbane, chi ha in tasca più lauree

Chi è stato mutilato, chi ama i terroni Chi canta Ferreri, chi copia Gaetano

Chi torna a Berlino, chi cerca la via

Chi è morto d’invidia o di nostalgia

Chi stringe la mano, chi porta amuleti

Chi scrive poesie, chi twitta commenti

Chi mangia una pizza, chi beve un shottino

Chi solo ogni tanto, chi ogni mattino Na na na na na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più blu