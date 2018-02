Sislej Xhafa, l’artista tornerà in Kosovo nel 2018

Il famoso artista albanese Sislej Xhafa tornerà nella sua terra d’origine, il Kosovo, per una mostra durante il 2018. La notizia è stata resa nota dalla Galleria Nazionale delle Arti del Kosovo.

I progetti selezionati da esporre per l’anno in corso oltre al nome dell’artista residente attualmente a New York; includono anche Thomas Hirschhorn, Shpresa Faqi, Gani Llalloshi, Emine Krasniqi e Leonid Palushaj.

Nato nel 1970 a Peja, in Kosovo, Xhafa è vissuto per un periodo anche in Italia. È un nome ben noto nell’arte contemporanea. Solo un anno fa è stato protagonista del padiglione del Kosovo alla 57ma Biennale di Venezia con l’opera Lost and Found (intervista Vogue)

Nel Dicembre appena trascorso, invece, ha tenuto una mostra in occasione del “Shadow of curls” a Berlino.

Nel suo lavoro sono frequenti i richiami alla cultura albanese, alla quale l’artista si sente ancora profondamente legato. I temi dei diritti umani, clandestinità, migrazione, del viaggio, hanno da sempre caratterizzato le sue opere. I suoi lavori focalizzano l’attenzione sulle contraddizioni e sulle assurdità della realtà e del mondo contemporaneo.

Per quanto riguarda le esposizioni collettive, invece, arriveranno in Kosovo la collezione degli artisti francesi del museo delle arti di Skopje, l’esposizione dell’architettura socialista albanese, la fondazione Amateras dalla Bulgaria e il progetto ‘Desire for freedom’ dalla Bosnia. “In cambio” la mostra ‘Radiant Nature’ verrà esposta nella Galleria Nazionale di Sarajevo e diverse attività sono programmate a Sofia e Plovdiv, in Bulgaria.

Mentre all’interno del programma ‘conferenza e dibattiti’ sono previsti: una conferenza regionale sull’Indipendenza del Kosovo; conferenze e presentazioni di curatori, direttori d’arti e vari artisti ospiti; workshop organizzati in parallelo che trattano temi simili.

Nel frattempo, la Galleria Nazionale albanese non ha ancora pubblicato il programma riguardo l’anno 2018 poiché verrà ultimato tra qualche giorno, alla fine del mese di Febbraio.

Sislej Xhafa racconta