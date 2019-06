Portare il cambiamento è sempre difficile, soprattutto quando il cambiamento in sé non è qualcosa di appoggiato dalla società.

Tuttavia, questo non è il caso di Sirio Berati, un visual artist albanese, che attualmente vive a Montreal, in Canada. Cerca ogni giorno di portare qualcosa di diverso e unico agli albanesi, una parte dell’arte concettuale, e come si può vedere, lo sta facendo nel miglior modo possibile.

Sirio Berati

Sirio Berati è un digital e visual artist in crescita, la cui arte è principalmente incentrata sull’identità, la classe e la cultura, ma non solo. Sirio è noto per la sua modifica di fotografie, che lo rende unico nel suo genere. Si definisce visual artist perché esplora molte aree dell’arte e una varietà di argomenti.

“L’arte visiva per me è la rappresentazione dei miei pensieri, è il modo di esprimermi in maniera introversa” – dice Sirio.

L’artista traduce sentimenti, emozioni e idee in un mezzo che può essere facilmente percepito dal pubblico, ma la storia dietro i suoi lavori sembra essere complessa, quasi blu e oscura. Attualmente, il suo lavoro è focalizzato sui ritratti.

Non solo fa manipolazioni figurative, ma Sirio sta sperimentando di recente la grafica in movimento, animando le immagini per darle vita rinforzando il loro messaggio con l’aggiunta di effetti audio visivi. Berati continua oggi il suo lavoro creativo e mira a migliorare ogni giorno.

Sirio Berati si avvicina alla dimensione della fotografia. Contrassegnato in “Vogue” e “IMDb”, mostra che questi risultati sono tutti risultati di un lavoro, la costante devozione e passione. Inoltre, le opere di Sirio sono state numerose volte in Vogue Italia, The Mcgill Tribune e Ambigu, una galleria di immagini a Montreal in Canada.

Sirio ha debuttato come artista visivo alla sua prima mostra dal titolo “Drawing to chaos” in Inghilterra, a Canterbury, con 13 diverse opere d’arte, dalla fotografia alla pittura, dal disegno al collezionismo e Animazioni 3d.

“La mia esibizione si chiama “Afrohu Chaos” e lui stesso parla del cambiamento. Onestamente, è più complicato di così. Il mio obiettivo è esplorare le mie idee attraverso vari stadi di auto-sviluppo e mostrare il processo di adattamento al mondo. È una mostra che guida l’uomo all’autorealizzazione”

Con una prospettiva unica, le opere di Sirio mostrano le sue esperienze di autosviluppo con l’interazione delle varie culture in cui è stato coinvolto fino ad oggi. “Conflicting Journey to Reality” o “Distinctive Travel to Reality” è l’opera digitale di maggior successo di “Afrohuni Chaos”.

Quest’opera è stata la prima ad essere esposta a livello locale nel concorso ISA di Londra per giovani artisti emergenti. Recentemente, Sirio ha deciso di condividere il processo di fotoritocco sul suo canale youtube in albanese, dove parla di fotografia, video e altro. Di seguito puoi trovare alcuni dei suoi post pubblicati su Instagram.

Questo lavoro parla dei sogni che spesso sono un sostituto della realtà. Si può vedere un conflitto personale dove il personaggio combatte se stesso per raggiungere un mondo magico. L’ego è raffigurato a destra, la coscienza al centro e l’Io ideale a sinistra. Il processo di autovalutazione e trasformazione è ben visibile in quest’opera.