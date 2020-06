Florent Buca è un artista-designer albanese che vive a Gjilan in Kosovo.

Come tanti altri artisti, durante il periodo di quarantena forzata a causa della pandemia del Covid-19, ha lavorato con disegni, forme e colori, illustrando diversi soggetti in specifici momenti politici e sociali; elaborando nel contempo i suoi ricordi, la memoria storica del suo paese e tante emozioni personali.

Laureatosi in design presso l’università di Prishtina, Florent Buca adopera l’arte minimalista come forma di espressione per caratterizzare la riduzione della realtà nel contenuto artistico, dove entrano in gioco oggetti al limite della realtà quotidiana, così come anche tratti ed immagini con valenze anonime e impersonali.

Oggi Buca dirige uno degli studi di design più importanti in Kosovo, “Le Foglie Dorate”.

Alcuni dei lavori di Florent Buca