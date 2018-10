Albania: inaugurato al Zogu i Zi di Tirana l’opera “Cosmic S” di Helidon Xhixha

Oggi – nel quartiere ‘Zogu i Zi’ della capitale Tirana – è stata inaugurata l’opera ‘Cosmic S’ del noto artista albanese Helidon Xhixha.



L’opera

La scultura ‘Cosmic S’ è stata progettata come due grandi piramidi irregolari messe in equilibrio con precisione una sopra l’altra.

Esse rappresentano due approcci diversi, entrambi necessari per coesistere in una società che fiorirà in un mondo nel quale il suo popolo e le sue diverse culture che vengono rappresentate, sono strettamente connesse.

L’inaugurazione

Anche il sindaco, Erion Veliaj, e il ministro della cultura, Mirela Kumbaro, erano presenti in mattinata all’inaugurazione:

“Dopo un lavoro incredibile durato alcuni mesi, la città riceve un regalo da coloro che hanno sempre nel cuore con amore l’Albania.

E’ un doppio regalo: i nostri amici libanesi hanno regalato l’infrastruttura del ‘Zogu i Zi’ con le fontane e lo spazio verde che danno ossigeno ad un’area piena di traffico.

Mentre la ciliegina sulla torta è stata il capolavoro del nostro amico Helidon Xhixha, il quale oggi vanta una reputazione incredibile come artista internazionale.” – ha detto Erion Veliaj, che poi ha continuato ad elogiare l’artista albanese:

“Dobbiamo essere riconoscenti. Oggi Helidon è tra gli artisti più premiati, le cui opere costano milioni di euro; ma, nonostante questo, ha dedicato tre mesi per un capolavoro per la nostra Tirana, un’opera imponente che simboleggia la trasformazione della capitale.” – ha concluso Veliaj.

Përurohet te “Zogu i Zi” vepra e artistit shqiptar me famë botërore Herës tjetër, kur t’iu bjerë rruga nga rrethrrotullimi i “Zogut të Zi”, mos e humbni skulpturën e ideuar dhe realizuar nga artisti shqiptar🇦🇱 me famë botërore, Helidon Xhixha.🤩👏🏻Faleminderit miqve tanë libanezë për infrastrukturën e ‘Zogut të Zi’ me shatërvanët, ⛲️ e hapësirën e gjelbëruar 🍃🌱dhe mikut tonë, Helidon për kryeveprën e tij.🙌🏻 Posted by Erion Veliaj on Monday, October 15, 2018

Helidon Xhixha: biografia

Nato da una famiglia di artisti, Xhixha ha ereditato il suo interesse per le Belle Arti e la passione per la scultura da suo padre, il quale – tra l’altro – era un ritrattista di stato per il governo albanese.

Dopo la scuola secondaria, ha frequentato per la prima volta e si è laureato all’Accademia delle arti di Tirana.

Si è poi trasferito in Italia, dove ha frequentato la Brera Art Academy di Milano nel 1991. Nel 1998 Xhixha ha ricevuto una borsa di studio per la Kingston University di Londra, dove ha sviluppato tecniche di incisione, scultura e fotografia.

Laureatosi presso l’Accademia di Brera nel febbraio 1999 con creazioni che includevano opere in vetro di Murano e sculture in acciaio inossidabile utilizzando tecniche innovative e specializzate. È noto per il suo uso dell’acciaio inossidabile lucido nelle sue sculture.

