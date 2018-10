Biennale di Venezia, Driant Zeneli rappresenterà l’Albania

Driant Zeneli rappresenterà l’Albania alle 58esima edizione del festival internazionale di Venezia, che si terrà tra l’11 Maggio e il 24 Novembre del prossimo anno, presso i giardini-arsenale del capoluogo veneto.

La fondazione della Biennale, attraverso il suo presidente Paolo Baratta, ha comunicato che sarà Ralf Rugoff a curare la mostra delle 58esima edizione, intitolata ‘May You Live in Interesting Times’.

Driant Zeneli e l’Albania

Zeneli – nato a Scutari nel 1983 e che vive e lavora tra Tirana e Milano – rappresenterà l’Albania con il progetto “Maybe the cosmos is not so extraordinary – forse il cosmo non è così straordinario”, curato da Alicia Knock del centro Pompidou del dipartimento delle arti di Parigi.

Il titolo prende spunto dal romanzo di fantascienza dell’autore albanese Arion Hysenbegas “Drejt Epsilonit te Eridanit”, pubblicato nel 1983. L’opera di Driant Zeneli sfida i limiti intelletuali e fisici, portando in scena situazioni irreali ed ironiche, a volte anche assurde.

Spesso il lavoro di Zeneli si identifica con i sogni, gioca con la ragione, mentre interagisce con il pubblico. Nel centro dell’azione performativa, così come in altre opere dell’artista, il concetto chiave è quello di ridefinire il fallimento; un momento fondamentale per creare una nuova alternativa.

La carriera di Driant Zeneli

Nel 2008, Zeneli ha vinto il premio ‘Onufri’ a Tirana mentre l’anno seguente il ‘The Young European Artist Award’. Era direttore artistico di ‘Mediterranea 18’, la ‘Biennale’ dei giovani artisti d’Europa e del Mediteranneo che si è tenuta per la prima volta nel 2017 tra Tirana e Durazzo. Inoltre, è anche uno dei fondatori della Harabel Contemporany Art Platform a Tirana.

Le sue mostre hanno fatto il giro d’Europa: dal Galles alla Francia, passando per Torino, Leon in Spagna, Karlsruhe in Germania e Praga in Repubblica Ceca. La sua curatrice, Alicia Knock, sta lavorando per espandersi ancora di più, come in Africa e in Europa Centrale.

Potrebbe interessarti anche

Driant Zeneli: the dream of Icarus was to make a cloud. Catalogo della mostra tenuta a Trieste dal 24 ottobre al 26 novembre 2009. Pubblicato in occasione del Premio Giovane Emergente Europeo Trieste contemporanea 2009. Testo in italiano e inglese. Illustrato a colori.