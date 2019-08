I sotterranei del quartiere 11 nel centro di Durazzo hanno nuovamente sorpreso gli archeologi con una nuova scoperta, mentre la coesistenza degli edifici recenti con il passato millenario della città sta diventando sempre più difficile.

Da 30 anni a questa parte, infatti, nessun monumento della città antica – come l’anfiteatro o il mosaico “Bukuroshja e Durresit” – è stato conservato. Per questo, la professoressa Brikena Shkodra sta conducendo dal 2015 alcuni studi nei cortili del quartiere 11, grazie ai quali ha effettuato un’importante scoperta lo scorso mese.

“Si tratta di una connessione non ancora verificata di un importante complesso termale con una conduttura sotterranea che lo riforniva d’acqua.” – ha affermato la professoressa al giornale albanese reporter.al

Secondo quest’ultima, le ultime scoperte iniziano a far luce sono un periodo poco noto della città, intorno al quarto secolo della nostra era quando Durazzo fu scelta come capitale del Nuovo Epiro. Inoltre, esse testimoniano che dopo le riforme degli imperatori Diocleziano e Costantino, la città modificò lo standard urbano di approvvigionamento idrico.

Le strutture in muratura con archi semicircolari in mattoni e malta impermeabilizzante che sono state scoperte nel cortile della famiglia Mima, trasportavano il canale d’acqua in una forma che prima di allora non era mai stata utilizzata.

30 anni di ricerche, nessun monumento per il pubblico

Nella città antica di Durazzo l’ultima scoperta archeologica che è stata conservata dagli esperti risale alla fine dell’anno 1980, quando furono bloccati i lavori di un gruppo di palazzi dopo l’edificio del teatro “Aleksander Moisiu” e le ricerche del professor Afrim Hoti portarono alla luce la “rotonda medievale”.

Le scoperte nella parte settentrionale del quartiere 11 risalgono a subito dopo il 1990. Nonostante sia ancora oggi la parte della città meno colpita dalle costruzioni edili, il quartiere 11 – ad ogni tentativo di nuova edilizia – ha risposto donando meraviglie di ogni genere, alcune esposte e altre nascoste sottoterra.

Nei sotterranei di uno degli edifici in via “Aleksander Goga” si conservano le rovine di un forno utilizzato per il “taglio” delle monete della città così come anche un importante mosaico, il mosaico di Ippocampo. Quest’ultimo si trova ricoperto da un incrocio stradale, ed è stato “aperto e richiuso” per tre volte dal 1947 perché secondo gli esperti viene conservato meglio sottoterra che sotto l’azione degli agenti atmosferici.

“Da tre decenni a Durazzo non è stato salvato alcun grande monumento e i reperti archeologici sono finiti alcune volte nelle fondamenta degli edifici costruiti.

Non è semplice bloccare le ricerche fino alla prossima estate, ma nella nostra professione è risaputo che le scoperte effettuate vengono conservate meglio dal sottoterra.” – ha concluso la professoressa Brikena Shkodra per Reporter.