Nei tempi di coronavirus potete incontrare un albanese che cerca di nascondere un sorriso sornione. Non fateci caso; certamente lui ha vissuto l’anno 1997 in Albania.

Cercate di immaginare la vita nella Tirana di quel momento. Una camminata in mezzo alle acque fognarie che sgorgavano dappertutto causando colera e poliomielite, mentre in piazza i carri armati controllavano l’atmosfera cupa, e la melodia della ninna nanna consisteva nei colpi acuti del kalashnikov.

I posti di blocco nella maggior parte non erano fatti da poliziotti ma di criminali usciti per qualche rapina.

Ciò che non uccide rende più forti, dicono, e gli albanesi sono usciti da quella situazione con l’immunità rafforzata. Non nei confronti di altre malattie ma delle paure. Abbiamo combattuto tutto con un sottile senso di ironia e soprattutto di autoironia.

Ed ora è proprio quest’autoironia che ci serve e vogliamo trasmetterla ai nostri concittadini italiani.

Questo è il nostro invito, ma se non ne siete capaci, cercate per lo meno di non diffondere panico così come fanno alcuni giornali, cercando di evitare le fake news che girano sul web o nel solito bar.

Le autorità dicono che coronavirus e un po’ più aggressivo dell’influenza ordinaria e non abbiamo nessun motivo per non crederli. Noi non avevamo nemmeno il governo allora ma solo i virus e i canti dei fucili.

Una riunione di entità maligne intenzionati a prenderci la vita. Ma non abbiamo desistito e ora ne siamo testimoni. Il sistema in cui viviamo ci rammollisce a volte, circondandoci di tutte le paure che ha a disposizione. Vecchie e nuove. L’Albania stessa ne risente sebbene siano passati solamente 23 anni da allora, perché ha cresciuto una generazione che non ha abbracciato virus e i fucili.

Impariamo dai politici

Forse non ci siamo resi conto per bene, ma i giochi politici continuano come sempre, come nei tempi normali insomma. Per esempio in Italia volevano fare un governo di unità nazionale per combattere il virus. Un modo per raggiungere lo scopo politico aumentando il panico. Ma poi hanno lasciato perdere dopo aver capito anche loro che stavano esagerando.

In Albania invece si va oltre perché sta succedendo un evento che è più raro del coronavirus. Il Presidente della Repubblica ha chiamato la popolazione a scendere in piazza contro il governo. Quindi se loro giocano anche noi possiamo.

Alcuni consigli utili

Se l’amuchina non è più presente tra gli scafali vi invito a vivere senza. L’alternativa sarebbe quella di scassare la porta del vicino che ne ha fatto la collezione ma non mi pare il caso. Non sarà l’amuchina a salvare il mondo.

In più so che non siete dei maniaci che passano la giornata sfregando le mani, anzi fatte i furbi cercando di evitare di starnutire sull’avambraccio per non sporcare le maniche del giubbotto nuovo. La quarantena invece mi sembra utile perché allenta la pressione sul servizio sanitario.

So che voi, miei connazionali non soffrite tanto la paura ma l’isolamento, in quanto non vi è possibile raggiungere amici e parenti. Non vi posso biasimare ma abbiate pazienza. La cura consiste in una decina di partite a dominò come ai vecchi tempi, sbraitando contro il governo e contro il virus, anche se manca il raki.

Tuttavia l’Italia ci ha dato sempre una mano nei nostri momenti difficili. Cerchiamo di sdebitarci offrendo un po’ di entusiasmo.