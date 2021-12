Prendere un coltello con la lama fine e tagliare la pasta diagonalmente nelle due direzioni, in modo da ottenere dei rombi. Tagliare fino a toccare il fondo della teglia, fino a sentire il graffio dei ricordi…Ricordi dai quali a volte vogliamo fuggire, ricordi che a volte diventano salvezza che si posa sulle palpebre, prima di dormire…

Forse è questo l’ingrediente segreto che dà senso a tutto, e non solo al bakllava – il dolce taglio dei ricordi, specialmente per noi che non sappiamo più a quale luogo apparteniamo, ma siamo ovunque e comunque.

Ricordi che tornano sempre di più anche grazie all’organo di informazione Albania News, lo spazio dedicato alla letteratura l’Albania Letteraria, al contributo dei professionisti nel mondo del giornalismo, della storia, della ricerca e dell’arte, ma anche grazie al contributo dei membri del nostro gruppo Scopri Albania – una realtà ben consolidata, la quale, ora, vive dentro le mura di questa “casa virtuale” con porte sempre aperte e finestre spalancate sugli orizzonti della nostra terra, riportandoci colori, tradizioni e sapori, sottolineando ancora di più le pagine delle nostre vite vissute in Albania. Una “casa” dove si respira aria di fratellanza e si cerca di dare voce a chi voce non ha, ma sa svolgere il suo dovere percorrendo le strade ripide dell’onestà e della fatica, a volte sconnesse dal resto del mondo.

Una realtà che oggi, alza la voce, orgogliosamente, per narrare coscientemente della sua gente e delle loro potenzialità, di ciò che siamo stati capaci di costruire in questi 30 anni di immigrazione, dei diritti e dei delitti, con la speranza che i nostri figli possano vivere in un mondo migliore – dove la parola straniero possa essere sinonimo della parola libertà e rispetto.

Buon Natale e Felice 2022 dallo staff di Albania News!