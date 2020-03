Sono passati 12 anni da quando un gruppo di amici decise di imbarcarsi in quest’avventura: ritagliarsi un piccolo spazio nel mondo dell’informazione e dedicarlo interamente alla nostra piccola e amata patria.

Oggi sembra un esperimento riuscito, grazie al lavoro di tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e che hanno collaborato con noi durante tutto il percorso della crescita.

Prima ci raccontavano e spesso mettendo in risalto solamente i lati negativi, ora ci raccontiamo senza esaltazioni e senza complessi. Non è stato facile il contesto in cui siamo nati. Gli albanesi vivevano le giornate circondati dalle ombre del razzismo e dei pregiudizi, un contesto in cui i media spesso erano complici.

Anche le voci degli italiani che visitavano l’Albania e vedevano una realtà diversa non trovavano eco sui giornali. Nasce da qui la necessità di avere un proprio organo d’informazione, per dare voce ai nostri connazionale e mettere in risalto antiche tradizioni e i migliori valori del nostro popolo.

Il giornale sin dalla nascita si è avvalso di una rete di contatti e di corrispondenti della comunità albanese residente in Italia, dei numerosi italiani amanti dell’Albania che operavano nei settori più disparati della vita civile ed infine di giornalisti, accademici, studenti albanesi, che avevano avuto contatti con l’Italia o erano stati nel nostro paese per i loro studi.

In questi anni abbiamo cercato di dare voce anche alle associazioni albanesi che come noi sono impegnate ogni giorno a trasmettere e conservare le nostre migliori tradizioni e i nostri valori, pubblicizzando eventi culturali, campagne civili e sociali.

Oggi possiamo affermare che Albania News è il principale punto di riferimento dei nuovi italiani di origine albanese, luogo digitale dove approfondire la conoscenza delle proprie radici e scoprire anche le attività culturali italo-albanesi, grazie al lavoro di networking e mappatura delle associazioni, svolto coinvolgendo numerosi collaboratori in tutt’Italia.

In questa occasione vogliamo ringraziare anche migliaia di lettori che seguono ogni giorno il nostro giornale.

