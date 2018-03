Albania News compie 10 Anni!

Dieci anni fa, il 20 marzo 2008, a Modena un gruppo di giovani albanesi – stanco delle notizie sempre negative sulla comunità albanese pubblicate con rilievo sulla stampa italiana – decise di fondare una testata che fosse uno strumento di coesione e di crescita per i cittadini albanesi (alcuni dei quali con cittadinanza italiana) residenti nel nostro paese per dar loro voce.

Albania News si prefisse lo scopo di dare spazio a notizie oggettive sulla numerosa comunità albanese costituita da studenti, lavoratori e piccoli imprenditori che avevano fatto dell’Italia una seconda patria osservandone lealmente le leggi e rispettandone le istituzioni.

Non è stato un compito facile: il giornale sin dalla nascita si è avvalso di una rete di contatti e di corrispondenti della comunità albanese residente in Italia, dei numerosi italiani amanti dell’Albania che operavano nei settori più disparati della vita civile ed infine di giornalisti, accademici, studenti albanesi residenti in Albania, che avevano avuto contatti con l’Italia o erano stati nel nostro paese per i loro studi.

Infatti in quel periodo molti giovani albanesi, anche grazie a borse di studio del Governo italiano, studiavano nelle università italiane, spesso con grande profitto.

Il 30 settembre 2009 Albania News – a seguito di una procedura di ricognizione – fu registrato come testata giornalisti dal Tribunale di Modena.

Il giornale – come è facile immaginare – ha avuto momenti difficili determinati soprattutto da ragioni economiche e dai costi legati alla struttura telematica del giornale: solo la ferma volontà dei promotori – che hanno sin dall’inizio operato su base volontaria e senza alcun compenso – li ha fatti superare.

Oggi ALBANIA NEWS è uno strumento di coesione e crescita per gli albanesi residenti in Italia, nonché per i loro rapporti con l’Albania, le istituzioni italiane e diversi enti europei. Inoltre è seguito regolarmente in Albania ed in quei paesi – come la Germania e la Grecia – ove esistono forti comunità di emigrazione recente e meno recente.

Il giornale pubblica notizie di politica, economia e costume e da molto rilievo agli argomenti culturali, molto seguiti, spesso a firma di illustri studiosi.

Inoltre pubblicizza eventi culturali, promuove campagne civili e sociali, realizza inchieste il cui valore è attestato dal numero di visualizzazioni, che facilmente superano i 6 milioni.

Con svariate attività in tutta Italia, Albania News facilita inoltre l’incontro e lo scambio diretto tra gruppi di immigrati albanesi e comunità ospiti.

Infine il sito web, www.albanianews.it – nato da alcuni anni – ha registrato un notevole successo, dimostrato da alcune statistiche: oltre 35.000 abbonati alla newsletter; più 1 milione di accessi nel terzo quadrimestre 2017; 192.000 follower su Facebook.

Possiamo senz’altro affermare che Albania News è il principale punto di riferimento dei nuovi italiani di origine albanese, luogo digitale dove approfondire la conoscenza delle proprie radici e scoprire anche le attività culturali italo-albanesi, grazie al lavoro di networking e mappatura delle associazioni, svolto coinvolgendo numerosi collaboratori come antenne in tutt’Italia.

I contenuti e il vitale scambio da essi attivato hanno un peso importante nel definire l’identità della nuova generazione italo-albanese, giovani che amano l’Italia e sono orgogliosi delle proprie radici.

Essendo convinti di questa iniziativa, continueremo con entusiasmo nel percorso ora delineato, sicuri della sempre maggiore diffusione di Albania News e del suo apprezzamento dei lettori.