Oggi, 25 giugno, la Slovenia ha incluso l’Albania e il Portogallo nella lista delle “zone rosse” dei paesi da cui l’ingresso significa una quarantena di 14 giorni, con alcune eccezioni.

Quindi, per gli albanesi che vogliono entrare in Slovenia, è obbligatorio una quarantena di 14 giorni. Le restrizioni entreranno in vigore da domani. Il portavoce del governo sloveno Jelko Kacin ha consigliato di evitare di recarsi nei paesi considerati zone rosse.

“Raccomandiamo vivamente di evitare qualsiasi viaggio verso questi paesi” Jelko Kacin, portavoce del governo sloveno

Gli sloveni sottolineano che “le zone rosse” comprendono i paesi che hanno registrato più di 40 nuove infezioni giornaliere per 100.000 abitanti nelle ultime due settimane. La misura sarà riesaminata ogni 14 giorni. Anche Lussemburgo e Montenegro sono stati iscritti nell’elenco giallo. Vista la situazione, il governo potrebbe prendere anche ulteriori misure alle frontiere, se necessario

Precedentemente è stato Montenegro a chiudere il confine con l’Albania a causa dell’aumento del numero di infezioni COVID nel paese. In Albania, negli ultimi 9 giorni, sono state registrate 14 vittime, portando il totale delle vittime a 49.

Croazia: reintrodotto obbligo di autoisolamento per ingressi da alcuni paesi di Balcani

Come viene riportato dall’Agenzia Nova, le autorità croate hanno introdotto nuovamente a partire dalla mezzanotte di oggi l’obbligo di auto isolamento per chi proviene da Serbia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord. Nell’elenco non compare l’Albania. L’isolamento obbligatorio deve durare due settimane.

La decisione è stata presa alla luce dell’aumento del numero di persone contagiate dal Covid-19 in Croazia nelle ultime settimane. I contagi, secondo le autorità sanitarie, erano dovuti in gran parte all’importazione di casi dai paesi sopra indicati.

Albania, il bollettino di oggi 25 giugno 2020

I casi di coronavirus nel nostro paese continuano ad aumentare e da una settimana ogni giorno si registra qualche vittima.

Oggi è morto un uomo di 66 anni ricoverato all’ospedale per le malattie infettive. Il Ministero della Salute annuncia che nelle ultime 24 ore, su 344 test, sono stati registrati 78 nuovi casi con COVID-19.

Una buona parte dei casi quotidiani è legata ai contatti dei precedenti casi positivi, mentre continuano le indagini legati ai nuovi casi. In totale, 49 persone hanno perso la battaglia contro il coronavirus in Albania, mentre 76 pazienti sono attualmente in cura presso l’ospedale per malattie infettive, di cui 14 di loro sono in terapia intensiva e 2 sono intubati.

Secondo il ministero, nelle ultime 24 ore, 33 cittadini sono guariti, portando il numero dei guariti a 1250 dall’inizio dell’epidemia. Attualmente ci sono 894 contagi attivi con nel paese, principalmente a Tirana, Scutari, Durazzo.