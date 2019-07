L’Unione Europea è impegnata con sé stessa e, per questo, nessuno al momento a Bruxelles pensa ad un processo rapido di allargamento.

Tuttavia – come scrive Adelheid Feilcke su Deutsche Welle – i paesi dei Balcani hanno bisogno di offerte concrete e non di vuote promesse. E, infatti, è arrivata l’ora di una nuova strategia dell’Unione Europea nei Balcani occidentali; una strategia che trovi consenso all’interno dell’UE, mentre i protagonisti nei Balcani proseguono nel mostrare raggiungimenti concreti.

Sforzi che non vengono premiati

Ecco la drammaturgia degli ultimi anni: l’UE apre alla prospettiva di avviare i negoziati ufficiali di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord, i due paesi si impegnano molto per soddisfare le condizioni con la Macedonia del Nord che compie una storica riconciliazione con la Grecia sulla questione del nome e l’Albania che attua la “dolorosa” riforma del sistema giudiziario.

Nonostante gli sforzi, tuttavia, i paesi membri dell’UE non rispettano le promesse fatte rinviando dallo scorso a quest’anno la decisione definitiva sull’apertura dei negoziati ufficiali. Ci sono naturalmente numerose ragione alla base di questa scelta, in particolare – per l’Albania – l’attuale situazione politica e la crisi costituzionale.

Ma anche in questo contesto, l’UE avrebbe dovuto attenersi alla promessa e avviare i negoziati ufficiali, dato che sarebbe stato solo un segnale di partenza di un processo che durerebbe per anni e che non comporterebbe di conseguenza l’automatica adesione dei due paesi nell’UE.

Molti paesi dell’UE sembrano aver voltato le spalle ai Balcani occidentali, dimostrando chiaramente la mancanza di coerenza della politica europea. Una questione diventata più evidente durante il vertice sui Balcani occidentali tenutosi a Poznan e in cui il presidente polacco – Andrzej Duda – ha espresso disappunto per l’esitazione dei suoi partner europei nell’avvicinarsi ai paesi dei Balcani occidentali.

Merkel: ottimista sull’adesione nell’UE

L’unica che ha cercato di rassicurare l’Albania, la Macedonia del Nord e gli altri paesi dei Balcani occidentali sull’adesione nell’Unione Europea è stata la cancelliera tedesca Angela Merkel, la quale si è dichiarata ottimista – durante la conferenza di Poznan – sull’avvio dei negoziati ufficiali di adesione.

“Guardo con ottimismo verso l’autunno.” – ha affermato Angela Merkel in riferimento al vertice UE che si terrà ad ottobre e che deciderà sull’apertura o meno dei negoziati ufficiali con Albania e Macedonia del Nord.

Il suo punto di vista sembra contraddire quello del presidente francese Emmanuel Macron, il quale ha più volte insistito sul fatto che l’UE debba risolvere i propri problemi prima di ammettere nuovi membri. Ciò nonostante, la Merkel ha detto ai giornalisti di non aver visto nelle dichiarazioni di Macron “uno stop nei colloqui di adesione” e che sia quest’ultimi che le riforme UE potrebbero avvenire in parallelo.

Vi invitiamo a leggere anche l’editoriale di Luisa Chiodi di OBCT sull’allargamento ai Balcani dal titolo “Basta ricatti sui Balcani occidentali, l’Europa si pensi a 33“