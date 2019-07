Nel suo video-podcast settimanale la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dedicato ampio spazio alla questione europea riguardante i Balcani occidentali, ricordando anche i collegamenti che la Germania ha con quest’area.

“Molte persone che vivono in Germania hanno legami personali con i paesi dei Balcani Occidentali, molte persone di questa area vivono in Germania creando in questo modo un ponte di collegamento.” – ha affermato Angela Merkel.

Un cammino ad ostacoli

“I paesi dei Balcani occidentali sono i nostri vicini europei e hanno una prospettiva europea, se soddisfano le condizioni richieste. Nonostante i conflitti armati siano terminati fortunatamente da tempo, ci sono ancora altri conflitti che devono essere risolti.

Per questo noi come governo tedesco abbiamo proposto nel 2014 di tenere ogni anno una conferenza riguardante i Balcani Occidentali, volta a migliorare i contatti, il dialogo e le opportunità di collaborazione tra questi paesi.” – ha affermato la cancelliera tedesca.

Quest’ultima ha definito pacifica la situazione nei Balcani occidentali, anche se molte tensioni devono essere ancora superate del tutto. Tuttavia, ci sono anche esempi positivi come l’accordo di Prespa tra Grecia e Macedonia del Nord:

“La strada verso l’UE ha ostacoli che devono essere superati. L’esempio di Grecia e Macedonia del Nord deve incoraggiarci a risolvere i problemi in Bosnia, così come tra Kosovo e Serbia.” – ha aggiunto Angela Merkel.

Le aree in cui dovrebbe essere promossa la cooperazione

“Quest’anno per la conferenza sui Balcani Occidentali saremo in Polonia, a Poznan. Un grande problema, discusso annualmente nelle conferenze dei Balcani Occidentali, è l’espansione delle infrastrutture. L’UE ha messo a disposizione molti strumenti, ma qui dobbiamo sostenere l’attuazione dei progetti stradali e ferroviari.

Sappiamo che quando le persone sono connesse attraverso l’infrastruttura, visitano l’un l’altro con maggiore frequenza. Abbiamo fondato una rete di collaborazione giovanile nei paesi dei Balcani Occidentali.

Parleremo anche della collaborazione scientifica, perché le Accademie Scientifiche sta collaborando in maniera più stretta nel frattempo. E, inoltre, ascolteremo dove vedono mancanze i paesi dei Balcani Occidentali, dove loro vogliono più collaborazione e dal nostro punto di vista vedremo se potremo fare qualcosa per esaudire questi desideri e queste preghiere.” – ha concluso la cancelliera tedesca.