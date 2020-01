L’inviato speciale del presidente Trump, Richard Grenell, durante un incontro con il presidente serbo Aleksander Vucic ha affermato che l’accordo sulle ferrovie è stato raggiunto in linea di principio.

Grenell ha ribadito anche che il Kosovo dovrebbe abolire i dazi imposti ai prodotti serbi, mentre la Serbia deve fermare i suoi tentativi di convincere gli stati a ritirare il riconoscimento dello stato del Kosovo.

Dopo avere lavorato per la presenza di una compagnia aerea che attua voli tra Kosovo e Serbia, l’inviato americano per i colloqui Kosovo-Serbia ha annunciato che a Belgrado che è riuscito a convincere le parti a concordare anche sulle ferrovie.

“Ho avuto il consenso della parte kosovara durante gli incontri a Pristina, ma non ho potuto rendere pubbliche le notizie senza il consenso della parte serba a Belgrado, ed è per questo che la notizia è stata resa pubblica oggi ” ha detto Grenell.

“Se non ci sarà un accordo Kosovo-Serbia, l’America si ritirerà”

L’inviato americano per il dialogo Belgrado-Pristina, Richard Grenell ha affermato che se il Kosovo e la Serbia non si siedono e non raggiungono una soluzione ragionevole, gli Stati Uniti abbandoneranno i negoziati.

“Le parti mi diranno cosa pensano e cosa vogliono. Cerco di concentrarmi su un futuro migliore per le persone in Kosovo e Serbia. Dobbiamo fare tutto il possibile per superare ciò che tutti vedono come conflitto. Se le due parti non si muovono e non raggiungono un accordo, ci ritireremo dai negoziati” ha affermato l’alto funzionario americano.

L’altro ieri a Belgrado, Grenell ha anche ribadito la necessità della revoca dei dazi doganali e lo stop della campagna serba contro il riconoscimento del Kosovo.

Tre giorni fa la compagnia aerea Lufthansa ha annunciato alle autorità del Kosovo che avrebbe aperto una linea aerea che collegherà Prishtina-Belgrado molto presto.

L’annuncio è stato dato durante una cerimonia presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Berlino, alla presenza dell’ambasciatore Richard Grenell, in cui i rappresentanti della Lufthansa Company hanno inviato una lettera all’Autorità per l’Aviazione Civile del Kosovo, informando le autorità del Kosovo di questa intenzione, e chiedendo alle istituzioni del paese di offrire il loro sostegno anche in vista di attivazione di altre rotte aeree.

Il direttore generale dell’Autorità per l’aviazione civile del Kosovo, Eset Berisha, ha dichiarato che questa lettera rappresenta un ulteriore passo in avanti nel coinvolgimento delle istituzioni del Kosovo per colmare il vuoto del traffico nello spazio aereo in Kosovo.

Fonte : monitor.al