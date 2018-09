Johann Sattler: I Balcani iniziano a Rennweg

“I Balcani iniziano a Rennweg (strada nel centro di Vienna)” – non c’è quasi nessun austriaco che non conosca questa frase, attribuita all’ex cancelliere del paese Metternich nel XIX secolo.

Da allora,questa affermazione è stata citata spesso per illustrare i legami geografici, storici, economici e culturali dell’Austria con la regione balcanica e per mostrare il ruolo di mediazione che l’Austria ha svolto nel corso della storia come ponte tra i Balcani e l’Europa centrale e occidentale.

Il sostegno alla creazione dello stato albanese è un buon esempio del ruolo dell’Austria-Ungheria nella parte sud-orientale dell’Europa. L’Austria intende svolgere questo ruolo anche durante la sua presidenza dell’UE, che arriva in un momento in cui l’Europa affronta sfide e cambiamenti politici importanti.

Durante i sei mesi della nostra Presidenza, faremo del nostro meglio per essere un ponte tra i paesi dell’UE e oltre, al fine di ridurre le tensioni all’interno e contribuire a un’Europa più potente.

Priorità della Presidenza

Con l’inizio della Presidenza austriaca dell’UE (1 luglio – 31 dicembre), sotto il motto “Europa che difende”, c’è l’opportunità e la sfida di giocare il ruolo di mediazione tra i contrasti che caratterizzano l’Unione europea.

Problemi economici e i rifugiati, la necessità di ristrutturazioni interne e il rafforzamento dell’UE, l’attuazione dell’agenda nazionale e il mantenimento dell’unità, ma l’allargamento dell’UE. Miriamo ad agire e interagire all’interno di un’Europa con dinamiche diverse e in questa interazione di forze, l’attenzione della Presidenza si concentra su tre priorità chiave:

Sicurezza:

La presidenza austriaca mira a rafforzare le frontiere esterne dell’Unione europea, combattendo l’immigrazione clandestina, rafforzando “Frontex” e lavorando per un sistema europeo comune di asilo.

Prosperità:

Garantire prosperità e concorrenza attraverso la digitalizzazione è un’altra priorità. Per mantenere la competitività e la sostenibilità dell’economia europea in futuro, l’Europa ha bisogno di una politica di trasformazione digitale intelligente.

Stabilità:

La stabilità prende forma e struttura quando non ci sono pericoli e minacce rilevanti nell’area geografica europea. Pertanto, una priorità molto importante per l’Austria sarà una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali. Il processo di integrazione, con il suo straordinario potere di trasformazione, rimarrà la forza trainante per promuovere le riforme nella regione.

È nell’interesse economico e di sicurezza dell’UE e della regione che i Balcani occidentali diventino parte dell’UE. Questa regione ha dimostrato di essere un partner affidabile in materia di migrazione e di altre questioni importanti ed è una parte essenziale dell’Europa anche per quanto riguarda i nostri stretti legami storici e culturali.

I Balcani occidentali al centro della Presidenza austriaca

Il 2018 è iniziato con la presidenza bulgara del Consiglio dell’UE, lasciando la parola durante la seconda metà dell’anno alla presidenza austriaca e proseguendo l’anno prossimo con quello rumeno. È davvero una buona opportunità per i Balcani che hanno tre presidenze consecutive dell’UE con un’attenzione particolare ai Balcani occidentali, garantendo così che, nonostante le sfide geopolitiche che l’Europa sta affrontando, i Balcani occidentali restino sotto i riflettori.

In questo contesto, l’Austria è stata e rimane uno dei paesi più impegnati a favore dell’integrazione degli Stati dei Balcani occidentali nell’Unione europea nell’ipotesi che l’UE non sia completa senza questa regione e che questi paesi non meritino semplicemente una prospettiva europea ma Adesione all’UE, una volta soddisfatte le condizioni. Va notato che i paesi dei Balcani occidentali hanno compiuto importanti passi in avanti. Macedonia e Albania hanno ricevuto il via provvisoria per l’apertura dei negoziati con l’UE il prossimo anno, anche se l’Austria e altri paesi europei hanno voluto che ciò accadesse quest’anno.

Le priorità dell’Albania nella nuova stagione politica: “Un po ‘meno di conversazione, un po’ più di azione”

È importante per l’Albania che utilizzi al massimo questo periodo di meno di un anno dedicandosi alla parte tecnica del processo di screening, ma soprattutto, per portare avanti con rigore le riforme chiave, specialmente nel campo dello stato di diritto, in la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e alla riforma elettorale.

Per adempiere a questi compiti, i cittadini albanesi si aspettano che i leader politici del loro paese, il governo e l’opposizione, e tutti i rappresentanti eletti, si rimettano le maniche e facciano del loro meglio. Ciò richiederà un governo che cerchi di colmare le lacune anziché approfondirle e che sia orientato all’inclusione e all’umiltà piuttosto che all’esclusione.

D’altra parte, è necessaria un’opposizione la cui azione abbia come principio fondamentale il rigoroso controllo del lavoro del governo e la presentazione di proposte politiche alternative realistiche all’interno delle istituzioni giuridiche, affinché possa competere nelle prossime elezioni. Ed entrambe le parti, quando si tratta di questioni di importanza nazionale che hanno bisogno di unità, dovrebbero mettere da parte la retorica del partito e raggiungere un compromesso che andrà a beneficio del paese.

A mio parere, le priorità per questa nuova stagione politica sono questioni come la creazione di istituzioni come l’HPC, l’HCJ e lo SPAC, l’approvazione della legge del magistrato e la cooperazione sulla riforma elettorale, tenendo conto delle raccomandazioni dell’OSCE / ODIHR .

A partire da questo, entrambe le parti politiche dovrebbero utilizzare la campagna elettorale che inizierà per le elezioni locali per introdurre concetti e candidati affidabili, compresi volti nuovi, piuttosto che accusarsi a vicenda. L’Albania è uno dei paesi con la popolazione più giovane in Europa e il paese trarrebbe beneficio da un lifting politico, soprattutto quando si tratta di coloro che sono i più vicini alle preoccupazioni quotidiane dei cittadini, cioè i sindaci.

Ciò di cui il Paese non ha bisogno è di adottare in fretta e senza un’adeguata scrutinio di leggi controverse, o di boicottare o di essere per lo più assenti in parlamento. Al contrario, l’Albania ha bisogno di un corso politico mirato nell’interesse dei cittadini.

Quindi, in breve, usando la famosa frase di Elvis Presley, “un po ‘meno conversazione, un po’ più di azione, per favore!”

Raggiungere questa maturità democratica non è facile, non solo in Albania ma anche in altri paesi europei, inclusa l’Austria. È uno sforzo quotidiano, ci vuole tempo e pazienza e richiede la volontà di scendere a compromessi. Ma è un processo essenziale, soprattutto in Albania, dove la polarizzazione politica è particolarmente forte. Il contributo della società civile, degli studenti e dei gruppi di interesse in questo processo è indispensabile quanto quello dei media indipendenti.

L’impegno dell’Austria nei confronti del processo di integrazione dell’Albania nell’UE

Nonostante i cambiamenti nel contesto storico, economico o geopolitico dei due paesi, il nucleo delle relazioni tra Austria e Albania è rimasto lo stesso: noi siamo e restiamo un partner forte e fidato per l’Albania e uno dei sostenitori più impegnati del cammino verso l’Albania . Dall’altra parte, l’Albania ha incluso l’Austria come uno dei quattro partner strategici del paese, che sottolinea in modo convincente i legami speciali tra le nostre nazioni.

Nell’ambito del processo di Berlino, l’Austria è stata un partecipante molto attivo sin dall’inizio, dando il via a una serie di progetti regionali, compresi quelli legati alle infrastrutture come l’Autostrada della pace (Nish – Prishtinë – Durrës). Inoltre, siamo stati anche molto attivi nel tentativo di superare le controversie bilaterali, culminate con la firma di due accordi alle frontiere e abbiamo intrapreso iniziative per la partecipazione della società civile ai progetti del processo di Berlino.

In tale contesto, nel corso del suo impegno, l’Austria, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dell’UE, intraprenderà una serie di iniziative incentrate sui Balcani occidentali e la sua integrazione nell’UE. Tra questi, vorrei menzionare la riunione di Gymnich (31 agosto 2018) tra i ministri degli Esteri dei paesi dell’UE e dei paesi candidati, in cui uno dei punti più importanti è stata l’integrazione della regione dei Balcani occidentali. Inoltre, Tirana sarà al centro della nostra politica dei Balcani occidentali attraverso due conferenze ministeriali: la Conferenza dei ministri dell’Integrazione europea, incentrata sul sostegno reciproco nel processo di adesione (4 ottobre) e la Conferenza dei ministri degli interni e della giustizia, che concentrerà la cooperazione su questioni come lo scambio di dati e la migrazione (4/5 ottobre).

Ciò non solo evidenzia l’importanza dei Balcani e dell’Albania in Austria, ma dimostra anche che l’Austria ha gestito tutta la sua presidenza per porre i Balcani al centro della politica dell’UE. Inoltre, ci aspettiamo una serie di visite ufficiali: oltre a Ministri degli Esteri, della Giustizia e dell’Interno, il cancelliere federale della Repubblica d’Austria Sebastian Kurz dovrebbe visitare Tirana, così come il Presidente del Parlamento, Wolfgang Sobotka. Il clou dei dignitari albanesi a Vienna sarà la visita del presidente Meta in Austria alla fine di ottobre.

Il ruolo dell’Europa nel mondo

Sin dalla sua fondazione, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio e poi l’Unione Europea hanno procurato pace e prosperità per i suoi cittadini, ma anche esportandone la stabilità nei paesi circostanti. L’Unione europea offre ai suoi cittadini il miglior sistema di protezione sociale ed è di gran lunga il principale contributore all’aiuto allo sviluppo nel mondo.

Tuttavia, come disse il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk durante il suo discorso al 60 ° anniversario del Trattato di Roma: “per costruire un mondo libero ci vuole tempo, grandi sforzi e sacrifici sono necessari, e l’Europa ce l’ha fatta. Ma nulla può essere dato per scontato. L’Europa come entità politica potrà esistere unita o non esisterebbe affatto. “L’UE ha bisogno di lavoro e impegno continui per sostenere il progetto di pace di maggiore successo mai sperimentato nella storia dell’Europa.

L’Europa si trova in un momento di sfide e cambiamenti, in un mondo turbolento, in un momento in cui l’insicurezza aumenta dagli Stati Uniti, quando la Cina e la Russia stanno emergendo sempre più potenti e più sicure ma il cui modello è fondamentalmente diverso da quello dell’UE . Le tensioni all’interno dell’Unione europea sono aumentate. Con la Brexit, l’UE ha sperimentato per la prima volta la volontà di una nazione che vuole lasciare l’UE. Ma l’Europa dovrebbe vedere la Brexit come un’opportunità, come un modello di accordo per una partnership molto stretta con l’UE al di sotto della soglia di adesione. I cittadini europei sono sfidati nel fornire risposte chiare e concrete all’attuazione delle loro politiche. Quindi, è tempo di difendere con convinzione ciò che l’Europa ha raggiunto finora; il tempo dei tiepidi sostenitori europei è finito.

Approfondimento e ampliamento

La riforma interna dell’UE si è spesso ridotta a una domanda: maggiore sussidiarietà (lasciare più competenze agli Stati membri) o approfondimento dell’integrazione (maggiori competenze per Bruxelles).

La necessità di una riforma dell’UE non deve necessariamente escludere uno di questi principi. Un’ulteriore integrazione tra i paesi membri non va necessariamente contro il principio di sussidiarietà; piuttosto possono essere implementati fianco a fianco attraverso accordi tra l’UE e i paesi membri. L’Austria, con lo slogan “meno, ma più efficiente” sostiene contemporaneamente la riforma interna dell’UE in queste due direzioni. L’estensione delle competenze dell’UE è necessaria in alcune aree, come il suo distacco da altre aree. Per questo motivo, il discorso all’interno dell’UE dovrebbe essere orientato su quali aree sono necessarie per approfondire le competenze dell’UE e in quali aree il processo decisionale nazionale / locale sarebbe più efficiente.

A nostro avviso, sarebbe sensato aumentare il ruolo dei paesi membri nel processo decisionale in materia di salute, cultura, turismo, istruzione, sport, gioventù, inclusione ecc. D’altro canto, sarebbe necessaria un’ulteriore integrazione tra i paesi membri aspetti quali la protezione delle frontiere esterne, la sicurezza interna ed esterna, la rappresentanza dell’Europa nel mondo, nonché nei settori della ricerca, dell’innovazione e della digitalizzazione.

La riforma dell’UE in queste due direzioni parallele sarebbe un tentativo di bilanciare gli interessi dell’UE e dei suoi paesi membri. Da un lato, ciò porterebbe a un’Europa più efficiente e più focalizzata e, dall’altra, all’aumento della sussidiarietà. Tuttavia, la sussidiarietà è difficile da attuare e attuata nella pratica. Per questo motivo è importante guardare all’approccio dei parlamenti dei paesi membri su questo principio. La sottovalutazione di questo principio da parte dell’UE è stata utilizzata dai sostenitori della Brexit contro la stessa UE. Ma finora, ciò che è stato fatto dall’UE a questo riguardo sono stati gli adattamenti “ad hoc”.

Dato questo dibattito politico, ci sono stati tempi migliori per l’allargamento dell’UE. Ma sarebbe miope dalla nostra parte se perdessimo di vista la regione dei Balcani. Ciò porterebbe ad una maggiore insicurezza in questa parte vitale dell’Europa in quanto i paesi perderebbero slancio nella loro ricerca di modernizzazione e sarebbero soggetti alla crescente influenza di terzi. Allo stesso tempo, i paesi della regione dovrebbero continuare a far valere con forza il loro caso, e gli argomenti più convincenti sono riforme reali, risultati concreti nella lotta al crimine organizzato e alla corruzione e iniziative concrete per consolidare la democrazia riducendo la polarizzazione e aumentando la responsabilità. Quindi, in poche parole: ci vogliono due per il tango.

I Balcani non dovrebbero perdere questa opportunità, ma anche l’UE non dovrebbe perdere di vista questa regione.