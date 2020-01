Più nello specifico se ne occupa Intelligence Unit una divisione dell’Economist che si concentra su analisi sul mondo degli affari e dei governi (link)

Albania, una democrazia ibrida

L’Albania continua a far parte del regime di democrazia ibrida, con un calo di 5,89 punti nel 2019. Questo è il livello più basso di democrazia dal 2014, secondo i dati storici pubblicati da The Economist.

L’Albania si colloca al 79 ° posto nell’indice di democrazia 2019

L’indice della democrazia si basa su cinque categorie: processo elettorale e pluralismo, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica e libertà civili. Sulla base dei suoi risultati in una serie di indicatori all’interno di queste categorie, ogni paese viene quindi classificato come uno dei quattro tipi di regime: “piena democrazia”, “democrazia fiorente”, “regime ibrido” o “regime autoritario”.

Rispetto a un anno fa, quando l'indicatore era 5,98, c'è un deterioramento, che ha portato l'Albania a scendere di tre posizioni (dal 76 ° di un anno fa). Questo è il livello più basso di democrazia dal 2014, secondo i dati storici pubblicati da The Economist.

Il deterioramento è arrivato a seguito del calo della categoria di “partecipazione politica”, che risulta calo di 4,44, da 5,56 un anno prima. L’Albania si colloca meglio nella categoria delle “libertà civili” con 7,65 punti, seguita da “processo elettorale e pluralismo” con 7 punti, funzionamento del governo (5,36), cultura politica (5) e infine partecipazione politica (4,44). In quest’ultimo indicatore di partecipazione politica, l’Albania è alla pari con paesi come Honduras, Bhutan, Guatemala, Haiti.

I Balcani occidentali

Tra i paesi della regione, nell’indice della democrazia, la Serbia è meglio rappresentata nella regione (66), che entra a far parte nel gruppo delle democrazie fiorenti, la Macedonia (77), mentre il Montenegro peggiora (84). Il meno democratico della regione è classificato Bosnia ed Erzegovina (102).

Nell’indicatore della partecipazione politica, che è molto bassa per l’Albania, tutti gli altri paesi della regione sono meglio rappresentati, ad es. Serbia ha 6,11 punti, Macedonia (6,67), Montenegro (5,36), Bosnia (5,56)

Il paragone tra l’Albania e i paesi vicini

Paese Classifica Macedonia del Nord 77 Albania 79 Montenegro 84 Serbia 66 Bosnia ed Erzegovina 102 Kosovo non c’è Croazia 59 Slovenia 36 Italia 35 Grecia 39

Lo stato più democratico del mondo è la Norvegia, seguita da Islanda, Svezia, Nuova Zelanda, Finlandia, Irlanda, Danimarca, Canada, Australia.

L’Europa Orientale

Nel 2019 il punteggio medio dell’Europa orientale nell’indice democratico è rimasto invariato a 5,42 rispetto al 2018. Questo rimane nettamente inferiore al punteggio della regione di 5,76 nel 2006, quando questo tipo di indagine è stata avviata. I miglioramenti nei punteggi di alcuni paesi, in particolare Armenia e Ucraina, sono stati compensati dal calo dei punteggi per altri, in particolare la Bielorussia e la Repubblica del Kirghizistan. In totale, i punteggi di otto paesi sono aumentati nel 2019, nove sono diminuiti e 11 hanno ristagnato.

Questo quadro misto suggerisce che il malessere democratico dell’Europa orientale persiste in mezzo a una cultura politica debole, difficoltà a salvaguardare lo stato di diritto, corruzione endemica, rifiuto da parte di alcuni paesi di valori democratici “liberali” e preferenza per “l’uomo forte” che aggirano le istituzioni politiche, tutto ciò che crea una base debole per la democrazia.

Nessun paese è avanzato in questa categoria nel 2019, il che significa che non ci sono ancora “democrazie complete” nell’Europa orientale. Vi sono, tuttavia, 12 paesi classificati come “democrazie imperfette”, tra cui tutti gli 11 Stati membri dell’UE più la Serbia; e nove classificati come “regimi ibridi” (i restanti stati dei Balcani occidentali più Ucraina, Moldavia, Armenia, Georgia e Repubblica del Kirghizistan). Il resto sono “regimi autoritari”.