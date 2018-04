BERS: quanto sono importanti i legami politici per un’azienda in Albania?

In Albania i legami politici sono una necessità per garantire il successo aziendale. Jakov Milatovic, economista associato presso la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in una presentazione speciale nel rapporto Transition 2017-2018, sviluppata presso la Banca d’Albania, ha evidenziato come nei paesi balcanici i legami politici sono molto spesso la causa dei successi di un’azienda o di un’impresa.

L’Albania si è classificato al terzo posto nel sondaggio della BERS, alle spalle di Macedonia e Bosnia, i paesi dove prevalgono maggiormente i legami politici nello sviluppo e nel successo di un’azienda. Il 43% delle imprese intervistate in Albania, è sicuro della necessità di aver un collegamento politico per garantire una performance positiva della propria attività; in un momento storico in cui altri paesi dell’area dei Balcani e in via di sviluppo stanno eliminando questa filosofia di pensiero.

Jakov Milatovic ha affermato che il settore privato considera la corruzione uno dei principali ostacoli nel bussiness: il 23% delle aziende nei Balcani, infatti, ritiene la corruzione un elemento grave o molto grave per la propria attività.

In questo contesto, le imprese perdono circa il 13,2% del proprio ricavato annuo per i costi di corruzione, principalmente a causa di due fattori: criminalità organizzata e corruzione in generale. Fenomeno che comporta una decrescita nell’ambito delle assunzioni lavorative; in media, il 12% delle imprese nei Balcani ha riferito che la forza-lavoro ha un’istruzione insufficiente provocando una scia pessimistica in ottica futura.

Per tutta questa serie di motivi, continua Milatovic, i legami politici sono visti da molti cittadini come chiave di successo nella vita.

La presentazione ha evidenziato, inoltre, che più di un terzo della popolazione nei Balcani considera i legami politici, nell’ambito lavorativo, più importanti di elementi come abilità ed intelligenza, i quali teoricamente dovrebbero essere le uniche strade percorribili per una buona riuscita delle attività della propria impresa. Di conseguenza, nei Balcani, la selezione per meritocrazia è sempre più carente.