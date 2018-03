Albania, i rifiuti sono un problema per la Croazia. Finalmente un accordo

Il ministro degli esteri croato Marija Pejčinović Burić ha firmato venerdì scorso un accordo con un rappresentante dell’ONU in Albania, Brian Williams, riguardante il progetto per combattere l’inquinamento marino.

Al momento dell’accordo erano anche presenti il ministro degli Esteri albanese, Ditmir Bushati, e il ministro del Turismo, Blendi Klosi.

L’Albania ha un enorme problema con la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, che spesso vengono scaricati nei fiumi. Da lì innumerevoli oggetti di plastica, come le bottiglie, sfociano nel mare Adriatico. Proprio per questo motivo, il governo albanese è stato criticato per non aver fatto abbastanza per costruire un sistema nazionale di raccolta e riciclaggio di rifiuti.

L’accordo con la Croazia arriva proprio in questa direzione, per evitare, soprattutto, che i rifiuti di plastica galleggino lungo le coste croate andando a danneggiare l’importante settore turistico croato.

L’Albania e il problema dei rifiuti

Nell’Aprile del 2009, quando l’Albania ha presentato la richiesta ufficiale di adesione all’Unione Europea, un gruppo di esperti è stato inviato dalla Commissione Europea per progettare una nuova strategia per la gestione dei rifiuti. L’incarico è stato completato in pochi mesi grazie all’approvazione del governo.

Questa nuovo programma ha catturato l’interesse dei governi italiani e tedeschi, che hanno finanziato diversi progetti e programmi per la gestione dei rifiuti, ripristinando la speranza di un’Albania pulita. Ma, recentemente, il governo ha optato per una nuova strategia, con decine di esperti giapponesi, tedeschi e italiani che si sono rimboccate le maniche per progettare un master plan nazionale e nuovi programmi nazionali nel campo della gestione dei rifiuti.

Sforzi inutili, perchè tutti i milioni di dollari investiti in questo periodo di tempo non hanno risolto i problemi. Nell’ultimo decennio, infatti, l’Albania ha raddoppiato la quantità di rifiuti prodotti – nonostante il totale dei rifiuti in Europa sia sceso del 6% – ed, inoltre, il livello di riciclaggio è rimasto drasticamente basso. Su dodici discariche pianificate, solo due sono state costruite finora. Le restanti sono state ‘sostituite’ – almeno momentaneamente – dagli inceneritori costruiti ad Elbasan, Fier e a Tirana.