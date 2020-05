È bello sostenere e credere nei giovani e noi di Albania News siamo felici di condividere con voi il risultato di chi ci ha creduto, di chi si è messo in gioco e non ha deluso le nostre aspettative.

Stiamo parlando dei The Daggs, il gruppo indie-folk arbëresh di Piana degli Albanesi (Palermo), che in anteprima hanno deciso di condividere con i tanti amici albanesi, arbëresh ed italiani che seguono Albania News, il loro primo video ufficiale ed il nuovo singolo “LUMTURI” (felicità, in albanese).

Il nuovo pezzo nasce da una poesia di un poeta arbëresh, Pasquale Renda, al quale abbiamo voluto rendere omaggio, afferma Giorgio Fusco (Gjergji) contattato telefonicamente da AlbaniaNews.

Il video, che è anche il nostro primo videoclip musicale, è un insieme di immagini girate durante il nostro tour in quel di Calabria nel 2018, dove abbiamo avuto il piacere di incontrare tanti artisti cari arbëresh come Anna Stratigò ed Angelo Conte della storica band Peppa Marriti, ma anche il vostro Arbër Agalliu, continua ridendo Gjergji.

Abbiamo voluto dare l’esclusiva ad Albania News, non solo perché ci hanno sempre sostenuto ed hanno creduto in noi come in altri artisti arbëresh, ma perché sono anni ormai che instancabilmente raccontano l’Arbëria, un po’ come cerchiamo di fare noi con la nostra musica e con i nostri testi.

Se tutti facessimo un piccolo passo verso la stessa direzione, se tutti ci battessimo nel nostro piccolo, beh, allora questa nostra realtà è destinata a vivere ancora molto, non scordiamoci che l’unione fa la forza, anche questa è LUMTURI arbëreshe, conclude Giorgio Fusco.

