San Marzano, paese Arbëreshë in provincia di Taranto, sarà protagonista di una puntata della trasmissione televisiva ‘TG2 Storie’ di Maria Concetta Mattei.



Si informa che sabato 1 giugno a partire dalle 23,30, all’interno della trasmissione TG2 Storie di Maria Concetta Mattei, ci sarà uno spazio dedicato ai bellissimi Murales degli antichi mestieri di San Marzano in Provincia di Taranto, Comune Arbëreshë.

Il noto giornalista Daniele Rotondo ha intervistato gli artisti Antonio e Mimmo. Negli ultimi periodi la cittadina jonica viene visitata da curiosi e turisti, ammirando opere realizzate a pennello come il vecchio ciabattaio, fabbro, maniscalco, zuccatore, panararo, monnatore, fornaio, pastore, trappitaro e tanti altri.

San Marzano è l’unico paese in Puglia ad aver dedicato più di 45 opere tutti riguardanti gli antichi mestieri del passato. Paese inserito tra i borghi Italiani con più murales, insieme a Orgosolo in Sardegna, Diamante in Calabria e Dozza in Emilia Romagna. Vi ricordiamo l’appuntamento per sabato 1 giugno ore 23,30, probabilmente in replica su TG2 Dossier. Per maggiori dettagli visitate la pagina Facebook Murales San Marzano.

San Marzano di San Giuseppe

San Marzano di San Giuseppe è il più grande Comune Arbëreshë d’Italia (in Puglia sono presenti anche altre comunità Arbëreshë, come Casalvecchio di Puglia e Chieuti).

Sono trascorsi quasi 500 anni da quando Demetrio Capuzzimati, nobile capitano di Giorgio Skanderberg (eroe nazionale albanese morto nel 1468 dopo un’eroica resistenza contro i turchi), per scampare alla sottomissione di Maometto II, si stabilì con alcune famiglie nobili albanesi a Taranto ed acquistò dalla Regia Corte, per 700 ducati, il Feudo di San Marzano.

Era il 1530 e lo stesso anno ottenne in concessione anche il feudo Rizzi de li Riezi che fuso con il precedente formarono il feudo denominato San Marzano. Quest’ultimo, nel corso degli anni, è stato quasi sempre di proprietà di famiglie albanesi che hanno cercato di preservare la memoria degli antenati.