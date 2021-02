A volte i sogni diventano realtà, come è accaduto a due giovani albanesi del Kosovo residenti in Svizzera, che nel comune arbëresh di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, hanno coronato il loro sogno di indossare gli abiti tradizionali, visitare la città e conoscere da vicino coloro che per anni hanno conosciuto soltanto tramite le letture ed i video sul web.

Alma e Melazim hanno attraversato le alpi e l’intero territorio italiano spinti dal desiderio di sentire quella lingua albanese che per secoli è stata custodita dalle comunità arbëreshe del sud Italia.

Vistosamente emozionati, i due giovani kosovari sono rimasti meravigliati da tutto cioè che hanno trovato nel piccolo comune siciliano, non solo dalla lingua e dai costumi, ma anche dal calore col quale sono stati accolti dagli abitanti di Piana degli Albanesi.

Un’esperienza unica che si porteranno dentro per il resto della loro vita.