È cominciata ieri lunedì 03 Giugno a Cosenza, in Calabria, la settimana del “Moda Movie”, all’insegna della moda, dell’arte e della gastronomia.

Giunta alla sua 23° edizione sotto la guida dell’ideatore e fondatore Sante Orrico, Moda Movie è un progetto che promuove l’arte, la moda, la gastronomia, un progetto che valorizza i giovani artisti emergenti e che prevede giornate di formazione e concorsi per fashion designer.

Quest’anno, diversamente dagli anni passati, Moda Movie si allarga aggiungendo un ulteriore contest, questa volta per registi e videomaker.

“In un posto periferico come la Calabria – ha dichiarato Loredana Ciliberto – diventa difficile parlare di cinema e moda, ma noi ci stiamo riuscendo. Con il tema Folk Bohémien abbiamo chiesto ai partecipanti di raccontare la tradizione con gli strumenti della modernità, con una particolare attenzione alla cultura Arbëreshe, radicata nella nostra regione dal 1400”.

Vista l’attenzione al tema delle minoranze linguistiche albanesi del sud Italia, non poteva mancare la presenza in questa edizione di Moda Movie del volto noto di Albania News Arbër Agalliu, i video del quale sono stati selezionati per la fase finale che si svolgerà a Cosenza in data 10 Giugno presso il Cinema Modernissimo a partire dalle ore 18:30.

Arbër, insieme alla nostra testata, Albania News, in questi anni ha acceso i riflettori sulle questioni arbëreshe, realizzando decine di interviste ambientate soprattutto in Calabria, dando così la possibilità, ai nostri lettori e non solo, di vivere da vicino e conoscere questa particolare realtà che unisce due paesi e due popoli come quello albanese e quello italiano e che sopravvive da più di cinque secoli tramandando usi, costumi, canti e riti religiosi.