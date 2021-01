Qual è la situazione oggi delle comunità arbëreshe d’Italia? Come vivono? Quali sono le difficolta con le quali si confrontano? In che rapporto sono con le comunità albanesi in Italia? A queste e ad altre domande ho cercato di rispondere durante la trasmissione mattutina “Ora 7” della tv di Stato albanese RTSh.



Cila është situata sot e komuniteteve arbëreshe të Italisë? Si jetojnë ata? Cilat janë vështirësitë me të cilat përballen? Cila është marrëdhënia e tyre me komunitetet shqiptare në Itali? Këtyre dhe pyetjeve të tjera u përpoqa t’i përgjigjesha gjatë transmetimit të mëngjesit “Ora 7” të televizionin shtetëror shqiptar RTSh.