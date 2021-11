La storia di Evis Troka è una storia di sacrifici, di viaggi lunghi, di speranze e di riscatto.

Giovane imprenditore di origini albanesi, Evis ha dovuto lasciare casa sua in cerca di un futuro migliore e quel futuro lo ha trovato a casa dei suoi fratelli arbëreshë in Sicilia, precisamente a Piana degli Albanesi, un comune arbëresh in provincia di Palermo.

Catapultato quasi indietro nel tempo, Evis ha riscoperto l’antica lingua albanese, gli usi ed i costumi di un popolo che più di cinque secoli fa aveva intrapreso lo stesso viaggio del giovane Evis.

Oggi Evis è un imprenditore affermato nel settore della lavorazione del marmo, un uomo umile e rispettoso che ha fatto tesoro dei pregi delle due comunità d’appartenenza, ma soprattutto è il presidente della squadra di calcio di Piana degli Albanesi (Hora e Arbëreshvet), che in prima categoria portano addosso i colori rossoneri e sul petto orgogliosamente l’aquila bicipite.