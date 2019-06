Si è conclusa a Cosenza la 23° edizione di Moda Movie, la rassegna dedicata alla moda e al cinema che ha visto tra i vari protagonisti tantissimi grandi nomi dell’alta moda e del cinema italiano.

Tra i premiati alla kermesse cosentina, per la categoria cinema, c’era anche il nostro Arbër Agalliu, il quale ha vinto il premio speciale della giuria per aver raccontato al meglio le comunità arbëresh, non solo della Calabria, ma di tutto il sud Italia.

Abbiamo raggiunto Arbër al telefono e questo è quello che ci ha riferito:

“Sono veramente contento di questo premio, è il premio di tutti, non solo mio. È il premio di tutti gli arbëresh che mi danno la possibilità di raccontare le loro storie personali e la loro storia come minoranza linguistica, è il premio di tutto lo staff di AlbaniaNews che mi ha sempre sostenuto in quello che faccio, è il premio di tutti gli amici che dall’Italia, dall’Albania e da ogni parte del Globo sostengono e condividono le storie che pubblico. La prima tappa e la prima foto del premio l’ho voluta fare a Shën Sofi (Santa Sofia d’Epiro), un piccolo paesino arbëresh in provincia di Cosenza, diciamo che ho voluto portare il premio a casa, in Arbëria.

La giuria ha premiato il mio lavoro, che a differenza di altri consisteva in un collage di quattro video, tre editi ed un inedito, dal titolo “Arbëria Viva”. Ho voluto intitolarlo così perchè spesso parlando delle comunità arbëreshe affermiamo il fatto che stiano morendo, sempre meno giovani parlano l’arbërishte e popolano queste zone remote, ma allo stesso tempo i video del mio collage hanno un filo conduttore che è la musica, la musica di Angela Dell’Aquila di Chieuti, la musica dei giovani ragazzi di The Daggs di Piana degli Albanesi, la musica di Anna Stratigò di Lungro, insomma quella musica che tiene viva una cultura da molto tempo ormai.

Ringrazio inoltre gli organizzatori dell’evento, Loredana Celiberto che si occupa della parte cinema, l’ideatore di questo evento Sante Orrico, che con il loro impegno e nel loro piccolo hanno acceso i riflettori sulle comunità arbëreshe…ecco servirebbero più iniziative del genere.

Sarebbe interessante coinvolgere in queste iniziative anche l’Albania e far conoscere ai cittadini albanesi una parte dell’antica Albania che sopravvive da secoli nel sud Italia, questo lo si può fare coinvolgendo le istituzioni e comunicando al meglio le attività che vengono svolte in queste piccole realtà che hanno estremamente bisogno del nostro supporto.

Inoltre ho approfittato di questa visita a Cosenza non solo per partecipare all’evento e alla premiazione di Moda Movie, ma anche per girare delle nuove interviste, per scoprire e raccontare al pubblico delle nuove realtà arbëreshe, perché è solo così che funziona, facendo rete insieme.”