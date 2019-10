Arrivare a Lungro, piccolo paesino arbëresh a Cosenza, e non incontrare Anna Stratigò è quasi impossibile.

Sì, perché Anna oltre ad essere una musicista affermata è anche una vera ambasciatrice dell’Arbëria e della cultura arbëreshe nel Mondo

La sua casa museo è qualcosa da lasciarti con il fiato sospeso, piena di costumi, fotografie, documenti della sua famiglia, bandiere con l’aquila bicipite e vari gadget albanesi sparsi qua e là in tutta la casa.

Non potevo farmi sfuggire l’occasione e dopo aver parlato a lungo in albanese e in arbërishte, presi in mano la videocamera chiedendo ad Anna di raccontarsi nella sua lingua natia, ma soprattutto di fare quello che meglio le riesce, cantare in arbërishte.

* * *

Të shkosh në Lungro (Ungër), një fshat i vogël arbëresh në Kozenxa të Kalabrisë dhe mos të takosh Ana Stratigon është pothuajse e pamundur.

Ana nuk është vetëm një muzikante e njohur, ajo është një ambasadore e vërtetë e Arbërisë dhe e kulturës arbëreshe në gjithë Botën.

Shtëpia muze në të cilën jetonë është diçka mahnitëse, të lë me gojë hapur, plot me kostume tradicionale, me fotografi, dokumenta të familjes së saj, flamuj kuq e zi me shgabë dhe me sende të ndryshme shqiptare të shpërndara në të gjithë shtëpinë.

Nuk mund ta humbja rastin, dhe pasi fola gjatë e gjatv me të shqip dhe arbërisht, me videokamerën në dorv i kërkova Anës të më tregonte diçka ndaj vetes dhe familjes së saj, por mbi të gjitha të bënte atë që di të bajë më mirë, të këndojë në arbërishte.